Al Grande Fratello Luca Calvani e Lorenzo Spolverato hanno bestemmiato? Spuntano i due momenti incriminati. Il pubblico si è diviso e c’è chi ha chiesto provvedimenti disciplinari. Facciamo un attimo di chiarezza e capiamo cosa è successo.

Grande Fratello, Luca ha bestemmiato?

Nella Casa del Grande Fratello procede la vita dei concorrenti. E se si vocifera l’ingresso di ex concorrenti, così come si parla tanto della tensione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ora ci sono due casi di presunta bestemmia. Un qualcosa per qui il programma non passa sopra.

Le regole negli anni sono cambiate, in alcuni casi si comprende il contesto, in altri non si passa oltre, ma le bestemmie restano un qualcosa di imperdonabile. In questi anni di reality abbiamo visto tantissimi concorrenti lasciare il programma per questo motivo.

E ora sui social ci sono due concorrenti sotto accusa per cui si sta chiedendo la squalifica. Parliamo di Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. I due, secondo una fetta di telespettatori, avrebbero pronunciato delle bestemmie.

Ma capiamo cosa è accaduto. Come ripreso da Biccy e da diversi utenti, Luca Calvani sarebbe stato chiamato in confessionale, quando lui ha risposto: “Ho sentito, Dio Bono! L’han sentito anche sulla Salaria“. Non si tratterebbe però di una frase blasfema, in quanto si tratta di un intercalare toscano, usato spesso nel parlato.

Lorenzo ha bestemmiato al GF?

E non solo, perché anche Lorenzo Spolverato è finito nel mirino degli utenti. Mentre si trovava in stanza da letto a chiacchierare con Chiara, Perla Maria e Zeudi, infatti ha detto:

“Qui entra uno, poi un altro, mi dicono che sbaglio e mi criticano, che pc’…oddio non è che se mi criticano cambio, resto sempre io. Succede, mi criticano, ma io resto comunque quello che sono“.

Il fatto che il concorrente del Grande Fratello si sia mangiato le parole, come mostrato nel video sottostante, ha suscitato delle perplessità.

Per questo qualcuno ha pensato bene di utilizzare il medesimo video, ma rallentato e mostrare come sarebbero andate le cose. Anche in questo filmato ripreso dalla diretta del Grande Fratello, però, non è ancora chiarissimo. Pare infatti che Lorenzo potrebbe aver unito ‘perché’ a ‘oddio’, provocando così dubbi in chi ascoltava in quel momento.

Lorenzo Spolverato al VAR. Slow motion.



Ha bestemmiato.

Cartellino rosso.Esplusione.

Ora puoi tornare a mangiare quanta Nutella vuoi. #grandefratello pic.twitter.com/LyHbB2x5C8 — Anima ⚘️ (@xxxaibot) December 6, 2024

Ma il pubblico nonostante ciò si è diviso su entrambe le dinamiche e la palla ora passa alla produzione del Grande Fratello.

Per entrambi i casi, pensiamo però che se i concorrenti del Grande Fratello avessero bestemmiato, probabilmente sarebbero stati subito richiamati in confessionale e anche gli altri inquilini avrebbero avuto sicuramente una reazione differente. Non trovate?