NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Gennaio 2024

Grande Fratello

Questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, ci sarà un’altra eliminazione e un inquilino dovrà definitivamente lasciare la casa. Ma chi dovrà abbandonare il programma? Scopriamo cosa dicono i sondaggi.

Chi lascerà il Grande Fratello?

Tutto è pronto per la diretta di questa sera del Grande Fratello e come sempre numerose saranno le tematiche che verranno affrontate. Nel corso della serata ci saranno scontri, sorprese e anche tanti colpi di scena. Non mancherà anche una nuova eliminazione a seguito della quale un altro inquilino dovrà definitivamente lasciare la casa. Attualmente a scontrarsi al televoto ci sono ben 6 concorrenti. Parliamo di Federico Massaro, Marina Fiordaliso, Monia La Ferrera, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele. Ma chi tra loro la scamperà e chi invece dovrà abbandonare il reality show di Canale 5?

Anche in questa circostanza noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il concorrente che vorreste salvare. A risultare la meno votata, e dunque a rischio eliminazione, è Monia La Ferrera, che ottiene il 4% dei voti. A seguire troviamo Federico Massaro con l’11% dei voti, Marina Fiordaliso con il 15% dei voti, Stefano Miele con il 17% dei voti, Sergio D’Ottavi con il 23% dei voti e Perla Vatiero, risultata la più amata e la più votata con il 30% dei voti.

Vi ricordiamo però come ogni volta che non è detto che le cose vadano in questo modo e che sia Monia la nuova eliminata del Grande Fratello. Per le prossime ore infatti il pubblico avrà ancora il potere di votare il proprio concorrente preferito e di conseguenza tutto potrebbe ancora cambiare.

Ma cosa accadrà e chi dovrà lasciare la casa? Lo scopriremo stasera nel corso della diretta. Appuntamento come sempre alle 21.30 su Canale 5.