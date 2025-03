Nuova eliminazione questa sera al Grande Fratello. Uno tra Chiara, Helena, Maria Teresa, Mattia e Zeudi lascerà definitivamente la casa a poche settimane dalla finale.

Il prossimo 31 marzo andrà in onda su Canale 5 l’attesa finale del Grande Fratello, durante la quale scopriremo chi sarà a vincere quest’anno il reality show. Il cerchio nel mentre si stringe sempre più e attualmente sono soltanto due i finalisti già eletti: Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Stasera intanto, nel corso della nuova diretta, ci sarà un’altra eliminazione e uno tra Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Zeudi Di Palma dovrà definitivamente abbandonare la casa. Ma chi sarà a dire addio al programma a pochi passi dalla finalissima?

Anche stavolta noi di Novella abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto come sempre di votare il vostro concorrente preferito. Andiamo dunque a scoprire cosa è accaduto. A risultare la meno votata, e dunque a rischio eliminazione, è Maria Teresa, che ottiene il 2%. A seguire troviamo Mattia con il 4%, Chiara con il 10%, Helena con il 22% e infine Zeudi, risultata la più amata con il 63% delle preferenze.

Stando ai sondaggi dunque potrebbe essere proprio Maria Teresa Ruta la nuova eliminata del Grande Fratello. Ciò nonostante vi invitiamo ancora una volta a non prendere questi risultati in maniera ufficiale. Fino alla diretta di questa sera infatti il televoto resterà aperto. I giochi dunque non sono ancora chiusi e tutto potrebbe accadere.

Ma chi avrà la peggio e chi dovrà lasciare la casa una volta per tutte? Lo scopriremo stasera, come sempre alle 21:30 su Canale 5. A breve nel mentre potrebbe anche esserci l’elezione del terzo finalista e sapremo dunque chi si unirà a Lorenzo e a Jessica, che attualmente hanno già avuto il via libera per l’ultima puntata.