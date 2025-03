In queste ore a non passare inosservato è stato un commento di Jessica Morlacchi, che ha sbottato contro Maria Vittoria Minghetti. Ecco perché e quello che è accaduto nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello.

Manca ormai sempre meno alla finale del Grande Fratello. Il prossimo 31 marzo infatti andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione e finalmente scopriremo chi sarà a vincere il reality show di Canale 5. In queste settimane nel mentre sono stati eletti i primi due finalisti: Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Il modello e la cantante dunque attualmente si stanno godendo in totale relax gli ultimi giorni di percorso e senza dubbio il pubblico si chiede già chi si unirà ai due gieffini.

In attesa di scoprirlo, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha portato proprio Jessica al centro dell’attenzione. La Morlacchi infatti ha sbottato contro Maria Vittoria Minghetti e un suo commento contro la fidanzata di Tommaso Fogli ha attirato l’attenzione del web. Ma andiamo con ordine e capiamo quello che è accaduto.

Tutto è iniziato quando proprio Maria Vittoria ha preso in prestito un cappotto di Jessica Morlacchi. Poco dopo però, quando la Minghetti ha restituito il soprabito alla cantante, quest’ultima ha sbottato e ha così dichiarato: “Si è messa il mio cappotto e si deve ancora lavare, diciamo così”. Come se non bastasse Jessica ha iniziato a sventolare il cappotto e il video del momento in queste ore ha fatto il giro del web.

Questa sera intanto su Canale 5 andrà in onda una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello, durante la quale non mancherà un’altra importante eliminazione. Il cerchio infatti si stringe sempre più e non tutti gli inquilini arriveranno in finale. Ma chi sarà stasera a dover lasciare il gioco a una manciata di giorni dall’ultima puntata?