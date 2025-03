Stasera al Grande Fratello ci attenderà una puntata con alcuni colpi di scena. Ecco tutte le anticipazioni in vista dell’appuntamento odierno con il reality show di Canale 5.

Grande Fratello anticipazioni 3 marzo

Questa sera su Canale 5 torna una nuova puntata con il Grande Fratello e di cose sembrano esserne successe! Per prima cosa vi lanciamo subito una notizia: stasera ci sarà una doppia eliminazione. Quindi non solo l’eliminato dal televoto settimanale, ma anche un’altra persona rischierà di tornare a Casa. Di chi si tratterà? Lo scopriremo solo stasera.

Intanto ai concorrenti è stato concesso di fare una gita fuori porta, ma gli animi si sono presto accesi e tra alcuni concorrenti pare ci sia stata una lite. I citati in questo scontro sarebbero Helena, Shaila e pare che qualche diverbio ci sia stato anche tra Lorenzo e Stefania, così come tra Chiara e Javier.

Il fatto che Javier non sia intervenuto in difesa di Helena, ha generato in quest’ultima della delusione e tra loro c’è stato un confronto dove non sono mancate accuse. E per quanto sia tornato il sereno, stasera in puntata se ne parlerà e si potrebbero aprire delle ferite. La coppia continua a non convincere tutti e non mancano frecciate da parte di alcuni degli inquilini.

In tutto questo, però, sembra esserci stato un piccolo segnale di riavvicinamento tra Zeudi ed Helena, nonostante vecchie ruggini. Seppur entrambe deluse sono tornate a parlarsi. In generale però in Casa la posizione di Zeudi è sempre molto discussa e ha avuto qualche dissapore con altri inquilini, da Maria Teresa a Stefania e non solo! Sempre lei dovrà compiere una scelta.

Non è passato inosservato nemmeno il riavvicinamento tra Shaila e Lorenzo dopo la rottura dei giorni scorsi. Resta da capire se sarà una cosa definitiva o ci saranno altre tensioni. Momento non facile anche per Tommaso e Mariavittoria.

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello

Tra le altre news di questa ultim’ora si parlerà anche del segreto che avrebbero Lorenzo e Shaila, di cui tanti concorrenti stanno parlando in questi giorni.

Ma non solo. Perché pare che tra loro ci sia sempre la presenza di Chiara, che alcuni vedono solo come amica della coppia, altri come un ostacolo. Quale sarà la verità?

Si era parlato anche di presunti provvedimenti disciplinari per via di alcuni atteggiamenti degli inquilini, ma vedremo cosa succederà. Momento di divertimento con la festa di Carnevale, dove però non sono mancati momenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico del Grande Fratello!

Vedremo poi se come per gli altri concorrenti anche Amanda tornerà per un confronto con qualcuno di loro.

Infine ricordiamo che non mancheranno le nuove nomination così come il risultato del televoto!

Anticipazioni Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

Novella2000.it come ogni settimana vi pone davanti al sondaggio in cui vi si chiede chi salvare al televoto.

Questa settimana in nomination: Chiara, Helena, Maria Teresa, Mattia e Zeudi. Ma che responso abbiamo? La più votata con il 63% è risultata Zeudi, alle sue spalle Helena al 22%. In seguito Chiara al 10%. Infine Mattia e Maria Teresa rispettivamente al 4% e 2%.

Se così dovesse essere dunque Maria Teresa potrebbe rischiare l’eliminazione. Ma sarà solo il televoto del pubblico a decidere.

A che ora va in onda il Grande Fratello stasera

Questa sera il Grande Fratello a che ora va in onda? Sia la puntata del lunedì che quella del giovedì vanno entrambe in onda alle 21:30/21:40.

In prima battuta Alfonso Signorini svela le anticipazioni del reality, per poi entrare nel vivo della puntata.

Le anticipazioni del Grande Fratello: dove e quando va in onda

Dove e quando va in onda il Grande Fratello? Ecco quali sono tutti gli appuntamenti con il reality show tra prime time, daytime e non solo:

Iniziamo con il dire che il lunedì e giovedì il programma va in onda dalle ore 21:30/21:40 .

e il programma va in onda dalle ore . Non mancano ovviamente anche i daytime . Li vedremo su Canale 5 : alle 13:40 e alle 16:30 . Poi anche su Italia 1 alle 12:15 , alle 13:00 e alle 18:15 .

. Li vedremo su : alle e alle . Poi anche su alle , alle e alle . Non mancano poi altri spazi su Canale 5 in cui si parla del GF . Pensiamo per esempio a Mattino 5 e Pomeriggio 5 , dove spesso scopriamo anche alcune delle anticipazioni .

in cui si parla del . Pensiamo per esempio a e , dove spesso scopriamo anche alcune delle . Infine su La5 con il GF Daily, condotto da Rebecca Staffelli, L’orario è alle 19:10 circa.

Il Grande Fratello si può guardare h24 su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale del GF.

Conduttore e opinionisti del GF

Se la domanda è chi è il conduttore del Grande Fratello, la risposta è semplice: Alfonso Signorini, che ormai da diversi anni è al timone del reality show.

Ricordate invece chi sono le opinioniste? A sedere sulle poltrone e ricoprire questo ruolo abbiamo Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Infine l’inviata social è Rebecca Staffelli.

I concorrenti del GF chi sono

Dal 16 settembre a oggi sono tanti i concorrenti che hanno fatto parte del Grande Fratello. Ricordate tutti coloro che sono passati dalla Porta Rossa e che sono ancora in gioco? Eccoli:

Alfonso D’Apice (ELIMINATO), Bernardo Cherubini (ELIMINATO), Clayton Norcross (ELIMINATO), Emanuele Fiori (ELIMINATO), Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Federico Chimirri, Iago Garcia (ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani (ELIMINATO), Luca Giglioli, Maxime Mbanda (ELIMINATO), Mattia Fumagalli, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi (ELIMINATO) e Tommaso Franchi.

Invece tra le donne del Grande Fratello: Amanda Lecciso (ELIMINATA), Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Eva Grimaldi (ELIMINATA), Federica Petagna (ELIMINATA), Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi (RITIRATA), Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Maria Monsè (ELIMINATA), Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo (RITIRATA), Perla Maria Paravia (ELIMINATA), Shaila Gatta, Stefania Orlando, Yulia Naomi Bruschi (RITIRATA) e Zeudi Di Palma.