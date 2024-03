NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Marzo 2024

Grande Fratello

Stasera nel corso della semifinale del Grande Fratello scopriremo chi sarà eliminato e chi dovrà lasciare la casa a un passo dalla finale. Ma cosa ci dicono i sondaggi? Andiamo a scoprirlo.

Importante eliminazione stasera al Grande Fratello

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la semifinale del Grande Fratello e nel corso della diretta assisteremo a un colpo di scena dietro l’altro. Non tutti infatti potranno accedere all’ultima puntata e di conseguenza durante la serata ci saranno diverse eliminazioni e scopriremo dunque chi dovrà rinunciare al sogno di vincere il programma. Nel mentre in queste ore tre inquilini si stanno scontrando al televoto e a inizio serata uno di loro lascerà immediatamente la casa. In nomination troviamo: Alessio Falsone, Federico Massaro e Simona Tagli. Ma chi dovrà dire addio alla trasmissione e chi invece continuerà a lottare per un posto in finale?

In questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il concorrente che vorreste salvare. A risultare il meno votato, e dunque a rischio eliminazione, è Alessio Falsone che ottiene il 16% dei voti. A seguire troviamo Federico Massaro con il 21% dei voti e Simona Tagli, risultata la più amata e la più votata con il 64% dei voti.

Vi invitiamo tuttavia come sempre a non considerare i risultati dei sondaggi come verità assoluta. Per le prossime ore infatti, fino alla diretta di questa sera, il televoto resterà ancora aperto e tutto potrebbe ancora cambiare. Alessio di conseguenza potrebbe non essere il nuovo eliminato del Grande Fratello. Falsone nel mentre di recente è stato rimproverato da uno degli autori per aver fumato in casa e l’accaduto non è sfuggito agli occhi attenti del web.

Ma cosa accadrà stasera e chi dovrà lasciare la casa a un passo dalla finale? Appuntamento su Canale 5, come sempre alle 21.30.