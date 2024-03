Alessio fuma in Casa (anche se è vietato), un autore del GF lo rimprovera – VIDEO

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Marzo 2024

Grande Fratello

Uno degli autori nelle scorse ore ha ripreso Alessio Falsone perché è stato pizzicato dalle telecamere a fumare in sala, all’interno della Casa del Grande Fratello, dove da regolamento non è permesso.

Alessio Falsone, un autore lo richiama mentre fuma in Casa

Entrato in corsa nella Casa del Grande Fratello, Alessio Falsone è stato fin da subito un elemento in grado di creare dinamiche. Non avrebbe di certo immaginato di poter arrivare così in fondo e provare interesse per Anita Olivieri, eliminata lunedì dal programma. Per il gieffino queste sono giornate particolari, poiché la sua intenzione era quella di seguire la ragazza, ma gli è stato chiesto espressamente di restare con i suoi compagni.

Molto teso si è trovato ad arrivare a degli scontri ed essere persino richiamato da uno degli autori per un gesto compiuto mentre si trovava in sala. Le telecamere infatti hanno ripreso Alessio Falsone poggiato a uno dei divanetti, in attesa di raggiungere il bagno. Con sé portava la sigaretta elettronica e, senza pensarci due volte, ha iniziato a fumare.

Forse non rendendosi conto che non è permesso farlo dentro la Casa, dopo aver compiuto questo gesto in altre occasioni, Alessio Falsone ha ricevuto un richiamo: “Alessio non si fuma lì”. Il ragazzo ha risposto sostenendo che “la voce” avesse ragione. “Lo so che ho ragione, quindi vai fuori a fumare”.

Dalla sua Alessio Falsone si è giustificato sostenendo di trovarsi lì perché in attesa di raggiungere il bagno. L’autore però gli ha fatto presente ancora una volta di non fumare.

Autore: "Alessio non si 🚬 li"

Alessio: "hai ragione hai ragione"

Autore: "lo so che ho ragione quindi vai fuori a 🚬"

Alessio: "sto aspettando che si liberi il bagno"

Il richiamo dell’autore va ad aggiungersi alla strigliata del Grande Fratello durante la puntata di lunedì, quando ha richiamato Alessio Falsone per i modi usati nella lite con Federico Massaro. Entrambi hanno ricevuto una bacchettata, ma in particolar modo l’imprenditore. Così come allo scontro del post puntata tra Alessio e Massimiliano Varrese, tanto da portare Falsone persino a minacciare di lasciare il programma.

Stasera intanto Alessio Falsone rischia di uscire dalla Casa. Si trova infatti al televoto eliminatorio con Federico Massaro e Simona Tagli. E semmai dovesse salvarsi dovrà superare altri ostacoli per poter arrivare alla puntata finale di lunedì. Vedremo cosa accadrà in puntata!