Vincenzo Chianese | 21 Marzo 2024

Nel corso di una recente intervista Marcella Bonifacio ha rivelato di essere stata contattata per L’Isola dei Famosi. Tuttavia la madre di Greta Rossetti avrebbe rifiutato l’offerta.

La rivelazione di Marcella Bonifacio

In questi giorni si sta molto parlando di Marcella Bonifacio. Come sappiamo infatti la mamma di Greta Rossetti è finita al centro dell’attenzione mediatica proprio per via di alcune dichiarazioni contro sua figlia, che hanno fatto discutere il web. Solo la scorsa settimana, la madre della gieffina è arrivata in casa per fare una sorpresa a sua figlia. Tuttavia durante il faccia a faccia Marcella ha espresso il suo disappunto per la nuova relazione di Greta e ha speso per lei durissime parole. Anche nei giorni a venire la Bonifacio non si è risparmiata e in molti si chiedono cosa accadrà quando la Rossetti lascerà il reality show. Mentre attendiamo di capirlo, in queste ultime ore è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Proprio nella giornata di ieri, Marcella è stata ospite di 361 Magazine e nel corso di una diretta Instagram è tornata a parlare di Greta. Ma non è finita qui. La mamma dell’ex tentatrice ha anche fatto una rivelazione inaspettata che non è sfuggita agli utenti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Durante la live, Marcella Bonifacio ha raccontato di essere stata contattata dalla produzione de L’Isola dei Famosi per prendere parte al reality show. Come si mormora infatti sembrerebbe che il cast della nuova edizione non sia ancora chiuso e pare dunque che gli autori siano alla ricerca di potenziali naufraghi. Marcella tuttavia ha fatto sapere di aver rifiutato la proposta di sbarcare in Honduras e ha così affermato: “Non ce la faccio. Non posso partire adesso”.

Pare dunque che la Bonifacio non sarà nel cast de L’Isola dei Famosi. A breve nel mentre Greta Rossetti lascerà la casa del Grande Fratello e si ricongiungerà con sua madre. Ma cosa accadrà quando le due saranno di nuovo insieme?