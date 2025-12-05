Ospite a Ciao Maschio, Pasquale La Rocca è tornato a parlare di Barbara d’Urso, spendendo importanti dichiarazioni per la conduttrice.

Le parole di Pasquale La Rocca

Domani, sabato 6 dicembre, su Rai 1 va in onda Ciao Maschio. Ad arrivare come ospite di Nunzia De Girolamo è stato Pasquale La Rocca, che si è così raccontato nel corso di un’intervista intima e senza filtri. Durante la chiacchierata, il maestro di Ballando con le Stelle ha parlato a lungo della sua vita privata e ha così affermato:

“Se sono stato più corteggiato o se ho più corteggiato? Penso di essere stato più corteggiato. Non sono molto bravo a corteggiare. Sono un po’ timido, soprattutto di fronte all’amore o all’attrazione fisica… divento piccolo così. Se sono innamorato? No, non sono innamorato. Sono ufficialmente single. È una notizia, perché è arrivato il momento che l’amore possa arrivare nella mia vita. Sono pronto ad innamorarmi: ho regalato tutta la mia vita alla danza, ai viaggi, alla carriera. Adesso le priorità cambiano: voglio continuare il mio lavoro, certo, ma essere affiancato dall’amore”.

Ma non è finita qui. Nunzia De Girolamo ha poi invitato Pasquale La Rocca a scegliere una delle tre donne che ha affiancato nel corso della sua esperienza a Ballando con le Stelle: Luisella Costamagna, Wanda Nara e Barbara D’Urso. Iniziando il discorso, il ballerino ha affermato: “Tre donne intelligenti e straordinarie con cui ho vissuto tre bellissime esperienze. Luisella è una donna molto intelligente: abbiamo vissuto un periodo intenso per via del suo infortunio, e ho imparato a conoscerla, perché all’inizio era un po’ distante, un po’ fredda. Wanda è stato un bellissimo percorso: ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo ottenuto una grande vittoria. Devo tenere la mia Barbara”.

A quel punto è arrivato il colpo di scena. Spendendo importanti dichiarazioni per la d’Urso, La Rocca ha aggiunto: “Barbara è la persona con la quale forse mi sto divertendo di più. Mi sto aprendo di più, mi sto godendo quest’esperienza con una donna che mi sta permettendo forse di essere più me stesso: meno rigido, meno rigoroso. Se devo compararle, con lei mi sto divertendo di più. Quindi tengo lei”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.