In occasione del ritorno tra i banchi di scuola, Clementino ha deciso di regalare dei kit (ognuno contenente quaderni, penne, colori e diario) agli allievi della sua vecchia scuola.

Il bellissimo gesto di Clementino

Sono ormai anni che Clementino è uno degli artisti più amati dal grande pubblico. Col passare del tempo il rapper si è imposto sulle scene musicali con successo e da qualche anno è anche uno dei giudici dei format Senior, Kids e Generations di The Voice. In queste ore intanto il cantante partenopeo è tornato al centro dell’attenzione, dopo aver preso parte a una bellissima iniziativa che ha emozionato il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e le sue dichiarazioni.

Clementino, in collaborazione con l’imprenditore Andrea Tavolario che ha un’azienda di packaging, ha deciso di regalare dei kit (ognuno contenente quaderni, penne, colori e diario) agli allievi della sua vecchia scuola. In merito il rapper sui suoi profili social ha parlato di questa importante iniziativa e ha così affermato:

“Ho frequentato le scuole elementari e medie a Cimitile in provincia di Napoli. Mi andava di fare un fantastico regalo a tutti gli alunni che sono arrivati dopo di me in quella scuola. Per questo, in occasione del primo giorno di scuola sarà distribuito ‘Gratuitamente’ a tutti gli alunni dell’istituto comprensivo Mercogliano-Guadagni di Cimitile una confezione contenente materiale scolastico by Clementino. La distribuzione sarà effettuata dal personale della scuola all’interno delle aule di ogni singolo plesso. Con questa iniziativa vogliamo augurare a tutti gli alunni un buon anno scolastico”.

Nei prossimi giorni dunque questi kit verranno distribuiti a tutti gli allievi dell’ex scuola di Clementino e naturalmente il gesto del rapper non è passato inosservato. In molti infatti si sono congratulati con l’artista per questa bellissima iniziativa, che di certo potrebbe aiutare tante persone in difficoltà.