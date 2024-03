GF, Heidi esclusa dal best of finale (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Marzo 2024

Grande Fratello

Nel video del best of del Grande Fratello manca Heidi Baci. La concorrente non è comparsa nel riassunto, ma non è la sola

Stasera durante la finale del Grande Fratello è stata mandata in onda una clip conclusiva, con alcuni dei momenti più speciali di questa edizione. In tanti però hanno notato che nel filmato non si è notata alcuna immagine con protagonista Heidi Baci, ma si è vista poco e nulla anche Monia La Ferrera.

GF, Heidi esclusa dal video della finale

Questa sera la serata del Grande Fratello ci sta regalando tantissimi momenti emozionanti. La sigla che ha coinvolto tutti i concorrenti, ha visto un altro episodio corale quando Alfonso Signorini ha richiamato tutti a centro studio e i concorrenti in gioco in giardino per un discorso. Tutti gli inquilini coinvolti in una clip riassuntiva con alcuni degli spaccati più importanti di questa edizione.

LEGGI ANCHE: Letizia supera Sergio e Greta: è lei la sesta finalista del GF! Le percentuali

Nel video del best of sono stati racchiusi attimi di spensieratezza, carinerie, baci, ma anche liti, incomprensioni e rivalità durante questi sei mesi di Grande Fratello. Ma c’è un ma! Alcuni utenti hanno notato che mancava una persona, anzi due. Parliamo nello specifico di Heidi Baci, che si è ritirata dal programma per motivi familiari (e ora è protagonista del GF Vip 3 in Albania). Ma anche Monia La Ferrera si è vista pochissimo se non di sfuggita probabilmente. Nessun momento che la coinvolgesse a pieno.

Formazione dei Finalisti al completo: cosa abbiamo vissuto in questa edizione di #GrandeFratello attraverso gli occhi di tutti gli abitanti della Casa? Rischio lacrimuccia, vi avvertiamo… 😭 pic.twitter.com/wD8HlASlvv — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 25, 2024

Molti fan del reality show di Canale 5 si sono chiesti il perché di questa decisione e non è mancata l’ironia. Non possiamo certamente confermare il perché il Grande Fratello abbia preso questa decisione, ma sicuramente una motivazione di fondo c’è di sicuro.

Come detto Heidi Baci, che non è stata presa in considerazione nel filmato del Grande Fratello, attualmente è impegnata in una nuova avventura. La ragazza infatti oggi è tra i concorrenti del GF Vip in Albania ed è peraltro molto seguita e tra i protagonisti più amati del programma.

Per quanto riguarda Monia La Ferrera, invece, sappiamo che una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello ha voltato pagina. La concorrente ha trovato l’amore in Josh Carter Rossetti, fratello di Greta.

Il web intanto mormora e si domanda il perché di tale scelta. In ogni caso anche loro hanno contribuito a rendere unico questo Grande Fratello.