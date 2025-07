Su Instagram spunta l’indiscrezione che Brando o Raffaella, ex volti di Uomini e Donne, potrebbero entrare nella Casa del Grande Fratello. Dopo la recente rottura, entrambi sarebbero in valutazione per il reality show. L’ipotesi ha già attirato l’attenzione di molti curiosi…

Al Grande Fratello Brando o Raffaella?

Mentre cresce l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello, spunta un’indiscrezione che coinvolge due volti ben noti al pubblico di Uomini e Donne: Brando Ephrikian e la sua ex fidanzata ed ex corteggiatrice Raffaella Scuotto. A rilanciare la notizia è stata Deianira Marzano tramite le sue Instagram Stories.

“Sembra proprio che si stia valutando quale dei due – Brando o Raffaella – potrebbe partecipare al Grande Fratello. Non si tratta di una conferma ufficiale, ma diverse fonti riportano un avvicendamento nella scelta del cast: potrebbe essere l’uno o l’altra, ma ancora non è stato deciso chi.”

Storia Instagram di Deianira sul Grande Fratello

La possibilità che uno dei due ex possa varcare la famosa Porta Rossa ha già scatenato la curiosità dei fan di Uomini e Donne così come del Grande Fratello. Anche perché la relazione tra Brando e Raffaella, nata sotto i riflettori, si è chiusa in modo definitivo proprio di recente.

È stata Raffaella, infatti, a confermare la rottura con Brando in una storia Instagram: “Da come avrete già potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme.” L’annuncio ha segnato la fine di una storia seguita da moltissimi telespettatori, ma potrebbe anche aprire la porta a una nuova esperienza televisiva come il Grande Fratello per uno (o forse entrambi) dei protagonisti.

Per ora, nulla è certo: non ci sono conferme ufficiali, ma la presenza di Brando o Raffaella nel cast del Grande Fratello resta un’ipotesi concreta secondo i rumor di oggi. E i fan già sognano: e se invece entrassero entrambi, pronti a convivere… sotto lo stesso tetto?