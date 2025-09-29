Vi ricordate Tommy Vee? Questa sera l’ex gieffino torna al Grande Fratello a 21 anni dalla sua partecipazione alla quarta edizione. Ecco quale sarà il suo ruolo!

Tommy Vee torna al Grande Fratello

Un tuffo nel passato. È questa l’aria che si respira a poche ore dall’esordio. Questa sera, nella puntata del Grande Fratello, torna un altro dei volti più amati della quarta edizione del reality. Stiamo parlando di Tommy Vee, come annunciato dai social del programma. DJ e produttore musicale, il veneto aveva fatto parlare di sé nel 2004 non solo per la sua presenza carismatica, ma anche per la storia nata nella Casa con Carolina Marconi.

Quella stagione del Grande Fratello è rimasta nella memoria di tanti spettatori: fu vinta da Serena Garitta (ancora oggi amatissima) e vide tra i protagonisti anche Ascanio Pacelli e la storia d’amore con Katia Pedrotti (sua moglie e madre dei suoi figli). Oggi Ascanio lo ritroviamo opinionista del programma accanto a Cristina Plevani e Floriana Secondi.

All’epoca, Tommy era uno dei concorrenti più apprezzati, grazie al suo modo di essere e alla sua passione per la musica, che non ha mai abbandonato.

Dopo il reality, la relazione con Carolina proseguì anche fuori dalle telecamere per un po’, ma col tempo ognuno ha preso la propria strada. Oggi Tommy del Grande Fratello ha una nuova compagna e una famiglia costruita lontano dai riflettori, ma non ha mai smesso di far ballare con la sua musica, esibendosi nei club e nei festival di tutta Italia.

Il suo ritorno al Grande Fratello è previsto per questa sera, in occasione di una puntata speciale. Che ruolo avrà? Lui accompagnerà con il suo DJ set l’ingresso dei nuovi concorrenti nella Casa. Anche la sua presenza, dunque, non è poi così casuale e simboleggia ovviamente il legame con il passato che si vuole creare.

Per Tommy Vee si tratta di una partecipazione diversa, ma significativa: da ex concorrente a ospite d’eccezione, pronto a dare ritmo e energia all’inizio di una nuova avventura televisiva.