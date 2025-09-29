Finalmente la nuova edizione di Amici 25 ha preso il via. Alcuni degli allievi hanno un nome d’arte e sicuramente alcuni di voi si staranno chiedendo quali sono i loro veri nomi. Ebbene abbiamo fatto un piccolo recap sui protagonisti e vi sveliamo tutto qui a seguire…

Il vero nome di Plasma di Amici 25

Plasma 8003 – Amici

Partiamo da Plasma 8003, questo il suo nome d’arte.

L’allievo del talent show però come si chiama? Il suo vero nome è Antonio Silvestri.

Come già detto oltre ad avere provato a partecipare a X Factor, ha lavorato con Alfa e Olly.

Conteso tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, ha fatto la sua scelta.

Ma non è l’unico….

Opi di Amici: come si chiama davvero

Opi di Amici

Ad Amici 25 si è presentato con il nome d’arte, Opi.

Ma qual è il vero nome del cantante di Amici, fortemente voluto da Anna Pettinelli?

All’anagrafe si chiama Simone Opini.

Amici 25, il vero nome di Frasa

Frasa di Amici 25

Concludiamo infine con Frasa, nome d’arte di Francesco Saias.

Cantante e attore, il ragazzo arriva da Genova.

Così come il suo collega Opi, anche lui è stato fortemente voluto da Anna Pettinelli.

Gli allievi di Amici 25

Come ogni edizione gli allievi della nuova edizione di Amici 25 sono stati suddivisi in due categorie differenti: il canto e il ballo.

Canto

Scopriamo qui di seguito l’elenco di tutti i cantanti che fanno parte della scuola:

Flavia Buoncristiani, Frasa, Gabriele Gard, Michele Ballo, Michelle Cavallaro, Opi, Penelope Maria Massa, Plasma, Riccardo Stimolo e Valentina Pesaresi.

Ballo

Chi sono invece gli altri protagonisti di Amici 25 nel ballo? Qui a seguire tutti i loro nomi:

Alessio Di Ponzio, Alex, Anna, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo e Tommaso Troso.