Sapete quanto guadagnano i concorrenti Nip per partecipare al Grande Fratello? A rivelarlo è un’ex inquilina che ha preso parte al reality proprio quest’anno. C’è però una differenza con le passate edizioni.

Il retroscena sul cachet dei concorrenti del Grande Fratello

È ormai trascorso un mese dalla finale del Grande Fratello e in queste settimane gli ex protagonisti del reality show sono tornati alle loro vite di sempre. Nelle ultime ore però in rete si sta nuovamente parlando del programma condotto da Alfonso Signorini, dopo che è spuntato un retroscena che ha attirato l’attenzione del web. Non tutti sanno che i concorrenti per prendere parte alla trasmissione percepiscono un cachet. C’è tuttavia un’enorme differenza tra i guadagni degli inquilini Nip e quelli Vip, che naturalmente portano a casa una cifra decisamente superiore rispetto ai personaggi non famosi.

Ma qual è dunque la somma che intascano i Nip? Di recente, come riporta Biccy, a rivelarlo è stata Letizia Petris. Ospite del podcast Tutti Santi, l’ex gieffina ha dichiarato: “Prendiamo un tot al giorno. Vuoi sapere quanto di preciso? Sono 50 Euro giornalieri. Se questo vale per tutti? No, non c’è uno standard, ma una divisione in due blocchi. Io parlo dei nip, i non conosciuti. I vip guadagnano tanto, molto di più”.

Tuttavia sembrerebbe che quest’anno le cose siano cambiate e che i concorrenti Nip dell’ultimo Grande Fratello abbiano guadagnato di più rispetto alle passate edizioni. A rivelarlo è stata infatti Mariavittoria Minghetti. Quando era ancora all’interno della casa la dottoressa aveva affermato che il suo cachet quotidiano corrispondeva a 80 euro. Si tratta dunque di un notevole aumento, pur non essendo minimamente paragonabile ai guadagni dei personaggi Vip.

I fan intanto attendono già con ansia la prossima edizione del reality show, che come anticipato da Signorini debutterà su Canale 5 a settembre. Ma chi varcherà stavolta la porta rossa? Non resta che attendere per scoprirlo.