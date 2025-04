Ospite della sesta puntata di Amici 24 è stato Achille Lauro. L’artista romano ha così presentato un medley e ha fatto cantare a squarciagola tutto lo studio.

Achille Lauro conquista Amici

Non sono mancate le emozioni questa sera ad Amici 24. Poco fa infatti ad arrivare in studio come ospite della sesta puntata del Serale è stato Achille Lauro, che è stato accolto con un’ovazione dal pubblico. Solo pochi giorni fa il cantante ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, Comuni mortali, che sta già scalando le classifiche. Nel mentre l’artista romano si sta anche preparando alla partenza del suo tour, che ha già registrato numerosi sold out.

Stasera dunque Lauro ha presentato ad Amici 24 un medley dei suoi ultimi due brani: Incoscienti Giovani (presentato all’ultimo Festival di Sanremo) e Amor. Non è mancata la reazione del pubblico, che ha cantato a squarciagola i due pezzi.

achille lauro che canta incoscienti giovani solo con il pianoforte signori IL TALENTO#amici24 pic.twitter.com/MYelUQ2Rid — MIRIANA (@piccolaminiera) April 26, 2025

Grande successo per Achille Lauro, che ancora una volta si conferma essere uno degli artisti del momento. Il cantante intanto, dopo il successo che sta ottenendo il suo nuovo disco, si sta preparando alla partenza della tournée e di certo ne vedremo di belle.

I primi due appuntamenti live sono previsti al Circo Massimo di Roma. In seguito, nella primavera del 2026, inizierà la leg di palasport, che girerà l’Italia intera.