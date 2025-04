Ecco cosa ci ha risposto l’intelligenza artificiale alla domanda: chi dovrebbe condurre il prossimo GF per tornare al 30% di share

Chi dovrebbe esserci alla conduzione del Grande Fratello per tornare a fare il 30% di share? Lo abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale. Scopriamo insieme cosa ci ha risposto.

Grande Fratello, chi dovrebbe condurlo per l’AI

È il reality show più longevo della TV italiana. Il Grande Fratello nel corso della sua storia ha visto diversi conduttori al timone, dalla primissima edizione con Daria Bignardi per passare all’attuale con Alfonso Signorini.

Il programma negli anni è cambiato, specie con l’arrivo dei social ma, nonostante nomi illustri, ha perso un po’ di apple in termini di ascolti e share. Mettiamo ipotesi che per la prossima edizione Mediaset decida di cambiare il presentatore. Chi potrebbe essere più adeguato per tornare ai fasti di un tempo e magari arrivare al 30% di share?

Servono senza dubbio nomi in grado di riaccendere davvero il Grande Fratello e l’intelligenza artificiale ha suggerito qualche nome. Su tutti Maria De Filippi per questo importante mezzo sarebbe il nome più forte. Un vero e proprio colpaccio! C’è da dire che qualsiasi programma con lei al comando è un vero e proprio successo. Non sarebbe però troppo nel suo stile, dato che è abituata ad altri tipi di trasmissioni. Ma il 30% con lei sarebbe assicurato!

Un altro nome proposto dall’intelligenza artificiale per il prossimo Grande Fratello è quello di Barbara d’Urso! Inutile negarlo ma i reality sono nel suo DNA e come pochi in questi anni è riuscita a creare momenti virali e di interesse comune. Conosce bene la trasmissione. Se le dessero carta bianca sarebbe ancora meglio! Dopo le frizioni con Mediaset sembra però improbabile, anche se creerebbe un vero e proprio evento mediatico!

Nella lista dei desideri secondo l’intelligenza artificiale per il Grande Fratello dovrebbe esserci anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha certamente esperienza. Lei ha già presentato il reality show toccando anche tematiche importanti e attuali (come peraltro fatto anche dalla d’Urso) e potrebbe fare bene. Attualmente è in Rai e lì sembra trovarsi bene. Un ritorno? Chissà!

Ma non solo perché l’intelligenza artificiale ci ha stupito nel momento in cui ci ha proposto un’accoppiata inedita, interessante, fresca e pop, formata da Tommaso Zorzi e Ilary Blasi, attualmente al timone di The Couple. Sicuramente la conduttrice romana ha più esperienza, ne conosce i meccanismi avendolo già presentato. Come braccio destro Zorzi sarebbe curioso, lui che il reality l’ha persino vinto!

La lista prosegue con un volto attualmente in Rai: Simona Ventura! Di lei si vocifera un clamoroso ritorno a Mediaset, ma nulla di certo al 100%. In ogni caso sa fare televisione e ha grinta da vendere. Un suo impiego al Grande Fratello più moderno ma con un tocco “prime time anni 2000”, potrebbe donare delle gioie.

A sorpresa l’intelligenza artificiale ci ha lanciato un’idea davvero CLAMOROSA! Si tratta di una sorta di “carta pazza” e vedrebbe la conduzione di Paolo Bonolis. Improbabile una cosa simile, ma sarebbe un evento nell’evento. Servirebbe però costruire e pensare un programma su misura per lui, che sia nelle sue corde. Sarebbe davvero in grado di regalarci il 30% di share tra un “non cincischi” e “vada vada vada”.

Insomma in conclusione con un Grande Fratello reinventato o con i giusti accorgimenti, questi sono i nomi per portare il programma agli albori di un tempo. E voi che ne pensate?