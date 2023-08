NEWS

Andrea Sanna | 20 Agosto 2023

Grande Fratello

GF, Francesca Cipriani si becca un no

Continuano i gossip sui papabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello. Tra questi spunta anche il nome di Francesca Cipriani. Amedeo Venza sul suo profilo Instagram ha fatto il nome dell’ex Pupa, ma a quanto pare si sarebbe beccata un secco no. Questo almeno secondo l’indiscrezione lanciata dall’esperto di gossip.

La storia Instagram di Amedeo Venza su Francesca Cipriani

Non sarebbe di certo la prima volta che Francesca Cipriani prende parte al reality show di Canale 5. Ha già due precedenti. Nel 2006, quando ha esordito nel mondo della televisione nella versione nip e successivamente al Grande Fratello Vip 6. Quindi per lei questa sarebbe stata la terza volta. Ma a quanto pare resterà solo un tentativo, dato che la sua richiesta sarebbe stata respinta.

Francesca Cipriani al momento non ha confermato o smentito il rumor sul suo conto. Ma non è escluso possa dire la sua in futuro. Staremo a vedere.

Si tratta di un chiacchiericcio e non sappiamo se effettivamente le cose sarebbero andate così o magari c’è dell’altro sotto. Il pettegolezzo comunque ha attirato l’attenzione e va ad aggiungersi a tanti atri no. Francesca Cipriani infatti non sarebbe la sola. Nelle scorse ore tra le indiscrezioni è emersa la possibile presenza dei Dik Dik, gruppo longevo della musica italiana. A loro, secondo il retroscena lanciato da Venza, sarebbe stato invece annullato il contratto.

Intanto ricordiamo che tra poche settimane prende ufficialmente il via la nuova edizione del Grande Fratello. L’edizione rinnovata avrà come fulcro principale le storie, dando meno spazio al “trash”, come assicurato da Pier Silvio Berlusconi. Una nuova linea editoriale che ha diviso il popolo del web, tra chi si dice soddisfatto della scelta presa e chi un po’ meno.

Nell’attesa di conoscere i protagonisti, tra i tanti nomi spuntati fuori (pensiamo a Mughini, Schwazer e la Colmenares per esempio), vi invitiamo a seguirci per tante altre news!