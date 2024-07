Continuano le indiscrezioni sui prossimi papabili protagonisti della prossima edizione del GF. Alla lista dei possibili concorrenti si aggiunge anche l’ex fidanzato di una discussa tronista di Uomini e Donne. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Ex di Uomini e Donne vicino al GF

In questa estate ci stiamo godendo Temptation Island, reality estivo per eccellenza, ma non mancano i primi rumor sui protagonisti televisivi e del web che vedremo nella prossima stagione televisiva nei vari programmi, dal GF a La Talpa e non solo.

Biagio D’Anelli ha spifferato a Turchesando che nel programma condotto da Alfonso Signorini è in lizza una nota attrice dei cinepanettoni e che il suo nome inizia per N. La lista per il GF sembra essere piuttosto lunga e ora ad aggiungersi all’elenco c’è anche l’ex fidanzato di una nota e discussa tronista di Uomini e Donne.

Ricordate Giulia Cavaglià? Ecco secondo le voci riportate da Amedeo Venza e Deianira Marzano la vecchia fiamma dell’ex tronista sarebbe tra i papabili gieffini. Nel dettaglio vi stiamo parlando di Federico Chimirri. Lui peraltro l’abbiamo già visto anche a Masterchef: “È l’ex fidanzato di Giulia Cavaglià ed è pronto a varcare la Porta Rossa. Contattato dal GF ha già effettuato i primi step”, si legge sul post dell’opinionista.

Ad aggiungersi alle parole di Amedeo Venza anche Deianira Marzano che ha scritto nel suo profilo: “Federico Chimirri è tra i papabili concorrenti del prossimo Grande Fratello. Fonte certa!”.

Le storie Instagram di Amedeo Venza e Deianira Marzano sul GF

Oggi si tratta di semplici indiscrezioni. Peraltro c’è da dire che il nome di Federico Chimirri non è nuovo al GF. Anche in altre occasioni si è parlato di lui. Pensiamo per esempio dell’edizione del Grande Fratello Vip 7 che ha visto invece l’ingresso di Luca Salatino. Sarà la volta buona ora?