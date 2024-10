In chiacchiera al GF, Federica Petagna parla dell’ex Alfonso

Ne è sicura Federica Petagna! Al Grande Fratello l’ex di Temptation Island ha rivelato che Alfonso D’Apice starebbe frequentando un’altra donna.

Al GF Federica Petagna parla di Alfonso

Federica Petagna lunedì ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, in cui ha ritrovato un clima pieno di tensione a causa del ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e della delusione di Javier Martínez e degli altri inquilini.

L’ex volto di Temptation Island si sta facendo conoscere dai suoi compagni e ha rivelato che il suo ex Alfonso D’Apice (con cui ha preso parte insieme nel reality delle tentazioni), avrebbe voltato pagina. Anche dal punto di vista sentimentale. C’è da dire che Federica ha ammesso che sta conoscendo il single Stefano Tediosi, ma prova un certo rammarico perché crede che Alfonso sia stato poco sincero con lei.

Nel raccontare la loro relazione, Federica Petagna ha sottolineato come l’amore “fosse finito” ormai. Con Le Non è la Rai, la gieffina si è aperta un po’, spiegando che loro non parlavano abbastanza e che ogni discussione restava aperta:

“Andavamo avanti facendo finta di niente ma alla fine sono scoppiata. Le discussioni le evitavamo ma, alla fine, sempre a quello siamo arrivati. Se ci fossimo comportati in un altro modo, magari le cose sarebbero andate diversamente. Purtroppo sono andate così, non si possono dirigere i sentimenti”.

Federica sulla fine della sua relazione: “Vorrei un po’ più di sincerità…” #GrandeFratello pic.twitter.com/nI9xc1ZsMW — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 29, 2024

Le nuove parole di Federica su Alfonso: “Ha un’altra”

Con le sue compagne del Grande Fratello, quindi, Federica Petagna ha affermato di essere dispiaciuta, perché ha come l’impressione che Alfonso non stia dicendo tutta la verità. Secondo lei non vuole ammettere di avere un’altra persona al suo fianco:

“Sai cosa vorrei? Cosa mi fa restare male? Io sono stata molto sincera raccontando la mia nuova relazione e il fatto che ci stiamo sentendo. So che lui sta soffrendo ma anche che sta provando a rifarsi una vita. Io so che lo sta facendo. Vorrei un po’ più di sincerità da lui”, ha concluso Federica in chiacchiera con le Non è la Rai.

Ma qual è stata la reazione di Alfonso D’Apice? Per ora l’ex volto di Temptation Island ha preferito la via del silenzio e non ha rilasciato alcuna dichiarazione sull’ex, né alla scelta di lei di chiudere il rapporto. Anche se ha pubblicato la foto del nuovo tatuaggio, che sembra essere proprio rivolto a Federica Petagna.

Anche Stefano Tediosi, il single che la gieffina ha conosciuto nel reality delle tentazioni ha rilasciato delle dichiarazioni pubbliche riguardo al loro legame.