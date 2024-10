Durante la puntata di ieri di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha citato l’ex storica, Emma Marrone. Ecco il momento diventato virale!

Affari Tuoi, Stefano De Martino cita Emma

Nel corso della puntata di Affari Tuoi in onda il 30 ottobre, Stefano De Martino ha citato simpaticamente la sua ex Emma Marrone, per aver notato una particolare somiglianza tra la cantante e una pacchista. L’episodio si è verificato durante la partita di Santino, concorrente del Lazio. La citazione non è sfuggita al web, specie ai nostalgici di quell’edizione di Amici e dell’ex coppia.

Ma come si è arrivati a questo punto? Ve lo raccontiamo noi. Stefano De Martino ha seguito ovviamente la regola di Affari Tuoi e al suo concorrente Santino, che ha gareggiato insieme alla figlia Elisa, ha chiesto quale pacco intendesse aprire. Così il signor Santino ha indicato il pacco numero 5, della pacchista dell’Umbria, Camilla.

A Stefano De Martino non è certamente sfuggito il look e il taglio di capelli di quest’ultima e ha sottolineato una certa somiglianza a Emma e Pink. Il presentatore dunque si è lasciato sfuggire: “Camilla mi è un po’ Pink e un po’ Emma, vero? In ogni caso una cantante”.

Il passato tra Stefano ed Emma

La frase ovviamente è stata prontamente raccolta dal pubblico, che sui social ha rammentato il passato, a quando Stefano De Martino ed Emma Marrone sono stati una coppia ad Amici. Si sono conosciuti tra i banchi di scuola, erano ragazzini e intorno a loro si è formato fin da subito un vero e proprio fanclub di fan, i cosiddetti “Stemmini”. Qualche nostalgico ha cominciato a condividere post e video di quei momenti nella Casetta del talent show di Maria De Filippi.

Ricordiamo che De Martino, oggi conduttore di Affari Tuoi, è stato fidanzato con Emma Marrone fino al 2012, quando poi ha conosciuto Belen Rodriguez. Nel corso degli anni però sia il presentatore che la cantante hanno fatto sapere di essersi chiariti e avere oggi un bellissimo rapporto di amicizia.

Lui stesso nel podcast di Gianluca Gazzoli ha fatto sapere di tenere molto alle sue ex Emma Marrone e Belen Rodriguez. Dunque a lui fa piacere, nonostante tutto, essere presente nella vita di entrambe. Anche se in un’altra forma. Peraltro sempre nella medesima circostanza, Stefano De Martino ha fatto sapere di essere felice dei successi di Emma.