Chiacchierando con Maria Vittoria Minghetti, Lorenzo Spolverato afferma che secondo il suo pensiero sono lui e Shaila Gatta a reggere questa edizione del Grande Fratello.

Le parole di Lorenzo Spolverato

In questi giorni protagonisti assoluti del Grande Fratello sono stati Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Solo la scorsa settimana i due concorrenti hanno momentaneamente lasciato il programma per volare a Madrid ed entrare nella casa del Gran Hermano, format spagnolo del reality show. Proprio in questa circostanza tra il modello e l’ex Velina di Striscia La Notizia è scoppiata la passione e da quel momento la coppia ha deciso di non nascondersi più e di uscire allo scoperto.

Lunedì sera, rientrati a Roma, il resto del gruppo ha scoperto quando accaduto tra Lorenzo e Shaila e ovviamente non sono mancate forti reazioni, in particolare da parte di Helena Prestes e Javier Martinez. Spolverato e la Gatta nel mentre ormai stanno vivendo alla luce del sole la loro frequentazione e in queste ore stanno facendo discutere il web. Sui social intanto a non passare inosservato è stato un discorso del modello, che ha diviso gli utenti. Andiamo a vedere cosa è accaduto all’interno della casa.

Tutto è iniziato quando proprio Lorenzo Spolverato stava chiacchierando con Maria Vittoria Minghetti. A un tratto il gieffino ha affermato che, secondo il suo pensiero, sarebbero proprio lui e Shaila Gatta a reggere questa edizione del Grande Fratello. In rete dunque i fan del reality show si sono divisi e non sono mancate piccole critiche alla neo coppia.

Il pubblico nel mentre attende anche di scoprire come evolverà il rapporto tra Spolverato e la Gatta e di certo anche nel corso della prossima diretta del programma i due saranno protagonisti assoluti della serata. Ma cosa accadrà nei giorni a venire? Non resta che attendere per scoprirlo.