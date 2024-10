In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Alfonso D’Apice. L’ex protagonista di Temptation Island ha infatti mostrato il suo nuovo tatuaggio, che sembrerebbe essere dedicato alla sua ex fidanzata Federica Petagna.

Il tatuaggio di Alfonso di Temptation Island

Due grandi protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island sono stati Alfonso D’Apice e Federica Petagna. Con il loro viaggio nei sentimenti i due hanno appassionato tutto il pubblico, tuttavia come abbiamo visto le cose per la coppia non sono terminate nel migliore dei modi. Pur avendo lasciato il reality show insieme, una volta tornati a casa Federica ha deciso di prendersi del tempo per sé stessa e ha così capito di non essere più innamorata di Alfonso. A quel punto la Petagna ha messo un punto alla sua relazione con D’Apice dopo ben 8 anni di amore. Ma non solo.

L’ex protagonista del programma ha anche rivelato di aver iniziato una frequentazione con l’ex tentatore Stefano e solo di recente i due sono usciti allo scoperto sui social. Lunedì sera, come se non bastasse, Federica ha varcato la porta rossa del Grande Fratello, diventando a tutti gli effetti una concorrente del reality show di Canale 5.

Dal suo canto D’Apice è rimasto col cuore spezzato e più volte ha ammesso di essere ancora innamorata della Petagna. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. L’ex volto di Temptation Island ha infatti mostrato il suo nuovo tatuaggio, che sembrerebbe essere dedicato proprio a Federica. Alfonso ha scelto di incidersi sulla pelle la frase: “Chi ama…ama sempre”.

Il gesto naturalmente non è passato inosservato e il pubblico si chiede già cosa accadrà nelle prossime settimane. Secondo i più infatti prossimamente potrebbe esserci un nuovo confronto tra Federica e Alfonso, stavolta proprio al Grande Fratello. Non resta che attendere però per avere news ufficiali in merito.