Federico Chimirri, ex concorrente del Grande Fratello, preso di mira dal fandom di Zeudi con insulti, offese e minacce sui social, dopo il confronti che i due hanno avuto nella puntata di ieri.

Il fandom di Zeudi contro Federico Chimirri

L’ultima puntata del Grande Fratello ha acceso un nuovo scontro, questa volta tra Federico Chimirri e Zeudi Di Palma. Durante la diretta, Federico, intervenendo dallo studio, ha espresso la sua opinione su Zeudi.

L’ex gieffino ha dichiarato che, pur non mettendo in dubbio la sessualità della ragazza, la concorrente tenderebbe a suo avviso – magari anche inconsapevolmente – a strumentalizzare questo aspetto all’interno del gioco.

Le parole di Chimirri non sono state ben accolte prima fra tutti da Zeudi e poi dal suo fandom, che ha reagito con una vera e propria ondata di odio social ne confronti dello chef.

Subito dopo la puntata, su X (ex Twitter) e Instagram, sono partite campagne di segnalazione contro Federico, al grido di mutirãu, un termine brasiliano che significa “azione comune”. L’obiettivo dei fan della concorrente era chiaro: colpire Federico per aver messo in discussione Zeudi.

La situazione è rapidamente degenerata, con commenti pieni di insulti, calunnie e addirittura minacce. La pressione social è stata tale da costringere Federico Chimirri a rendere privato il suo account Instagram, cercando così di proteggersi dall’ondata di odio.

Federico ha poi raccolto e condiviso alcuni degli attacchi ricevuti, mostrando la gravità della situazione. In un ultimo tentativo di chiarire la propria posizione, ha pubblicato un’altra storia su Instagram. Lo chef ha spiegato meglio le sue parole, ma senza successo: il fandom di Zeudi è rimasto fermo sulla propria posizione.