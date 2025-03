Sabato sera su Rai 1 andrà in onda la prima attesa puntata del nuovo programma di Carlo Conti, Ne vedremo delle belle. Ma come funziona la trasmissione e qual è il meccanismo? Andiamo a scoprirlo.

Come funziona Ne vedremo delle belle

Sabato 22 marzo debutta finalmente su Rai 1 Ne vedremo delle belle, il nuovo attesissimo programma condotto da Carlo Conti. Si tratterà di un vero e proprio varietà, che vedrà protagoniste 10 showgirl della tv italiana che si sfideranno tra loro a colpi di canto, ballo, recitazione e tanto altro. Solo pochi giorni fa il presentatore, reduce dal successo del Festival di Sanremo 2025, ha annunciato sui social il cast di questo suo show, che da settimane ha attirato l’attenzione del web.

A prendere parte alla trasmissione ci saranno Pamela Prati, Carmen Russo, Adriana Volpe, Laura Freddi e Angela Melillo. E ancora nel cast ci sono anche Lorenza Mario, Patrizia Pellegrino, Veronica Maya, Matilde Brandi e infine Valeria Marini. Attualmente dunque le showgirl si stanno già impegnando al massimo e senza dubbio non mancheranno le risate e i colpi di scena.

Ma come funziona Ne vedremo delle belle e qual è il meccanismo del nuovo show di Carlo Conti? A rivelarlo è stato Davide Maggio. Stando a quanto si legge, le 10 concorrenti, che verranno seguite da dei coach e prenderanno parte a delle vere e proprie lezioni, nel corso delle varie puntate si sottoporranno a cinque sfide: canto, ballo, musical, interviste e sfide a sorpresa. In ogni prova si scontreranno due showgirl, che verranno giudicate da una Super Giuria, composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. Ma non solo. A esprimere il proprio giudizio saranno anche le restanti concorrenti che non hanno disputato la gara.

Ci sarà spazio naturalmente anche a ciò che accade nel backstage della trasmissione. Non mancheranno infatti clip dal dietro le quinte, che ci permetteranno di conoscere a fondo le 10 showgirl. Ma cosa accadrà dunque e quali emozioni ci attendono? Lo scopriremo sabato sera durante la prima puntata.