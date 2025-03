Questa notte, dopo una puntata nervosa, al Grande Fratello è scoppiata una furiosa lite: “Mi ha sputato”; “Non mi toccare”, si è sentito tra le grida.

Lite nella notte al Grande Fratello

Nella notte nella Casa del Grande Fratello è successo letteralmente di tutto! C’è da precisare fin da subito che lo scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma non è stato mostrato interamente dalle telecamere e molte delle cose accadute sono state raccontate dagli inquilini.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello: Chiara, Helena o Giglio, chi vuoi salvare? VOTA IL SONDAGGIO

Dopo la discussione in puntata, terminata la diretta, Zeudi è scoppiata a piangere e ha dichiarato che gli attacchi smossi dalla sua amica l’hanno ferita. Ma mentre lei si confidava con le sue amiche Shaila Gatta e Chiara Cainelli, dall’altra Helena era impegnata a litigare con Javier Martinez. Dunque quello che stiamo per raccontarvi si è verificato intorno alle 4 del mattino.

Le telecamere del Grande Fratello stavano inquadrando la stanza da letto e si sentivano le urla da parte di Helena: “Sfi*ata sei tu e non buttarmi l’acqua addosso“. Tanto che chi era in giardino e ha visto la scena è corso subito dentro per cercare di smorzare gli animi….

Pelea entre shaila, chiara y helena



Mavi: están bromeando?

Jessica: espero que estén bromeando… Que alguien frene a helena de inmediato sino acabamos con otro bollitore #grandefratello pic.twitter.com/D5nhMgA8wk — (@gaalix0) March 18, 2025

La regia a quel punto ha inquadrato la discussione che si stava verificando in cucina. Quando Helena rivolgendosi a Chiara ha gridato: “Mi ha buttato l’acqua addosso, vi faccio vedere come mi ha fatto! Mi ha buttato dell’acqua. Ora ti faccio vedere come mi ha fatto, avvicinati“. Zeudi sbalordita da quanto detto dalla coinquilina, ha replicato subito: “Ma cosa dici? Ma è folle“. Shaila ha allontanato la Di Palma alla cucina e portata in zona beauty per calmarla.

Chiara invece, piuttosto agitata rivolgendosi alla modella ha detto: “Helena vai a dormire subito, per favore smettila! E poi non ti permettere mai più. Non ti avvicinare a me, non ti devi avvicinare“. Ed è proprio in quel momento che Jessica si è messa in mezzo tra le due, invitando Helena a calmarsi e smetterla. Quest’ultima però è andata subito dalla coinquilina del Grande Fratello, Shaila e seccata ha aggiunto: “Tu la difendi, ma ti faccio vedere cosa mi ha fatto con l’acqua“.

Io pretendo la squalifica per questa donna. Ora veramente basta proteggerla. È andata muso a muso a Chiara, ha toccato per il braccio Shaila. Ora Basta. #grandefratello #zelena #zeudiners #shailenzo #squalificaperhelena basta censura pic.twitter.com/zJleoqb8oL — (@ReginaQ50601281) March 18, 2025

Dalla sua Shaila è parsa piuttosto arrabbiata e non si è fatta intimorire: “Vattene a dormire e non ti azzardare a toccarmi, sei una provocatrice. Non mi toccare“. La questione nella Casa del Grande Fratello è proseguita e Jessica ha poi chiesto ad Helena di spiegarle bene cosa fosse successo e dunque la sua versione dei fatti:

“Shaila che si mette in mezzo sempre, non è una novità. È stata Zeudi! Mi ha bagnata e io le ho chiesto di non sputarmi l’acqua. È stata una cosa fastidiosa, non ho capito bene se è venuta fuori dalla sua bocca o da dove. Anche dalle sua mani, non ho visto bene, ho solo sentito l’acqua addosso e mi ha dato tanto fastidio. Se mi ha chiesto scusa? NO! Mi ha detto ‘tu mi hai provocata’ e non ha chiesto perdono“, ha detto la concorrente del Grande Fratello.

“è stata zeudi, le ho chiesto di non sputare l’acqua, non so da dove è arrivata, io ero girata e ho sentito l’acqua sul collo”

prima dice che è stata zeudi e poi ha subito detto che non sapeva da dove arrivava follia #grandefratello pic.twitter.com/L3OsSsTucg — March 18, 2025

Quando però Helena ha mimato la scena, Jessica ha cercato di far capire alla coinquilina che forse è stata una cosa da poco conto e lei se la sarebbe presa per nulla e che la questione del bollitore era sicuramente più grave di questo.

Sempre al Grande Fratello, Helena ha aggiunto rivolgendosi a Mariavittoria: “Lei mi ha sputato prima! Guardala, prima però non era così tranquilla e mi ha sputato. Non ce la fa a non sputare quando ci sono io“.

Successivamente poi in zona beauty, Chiara contrariata da quanto detto da Helena, ha fatto delle battutine: “Zeudi ma sei un lama. C’è però chi sputa veleno. Ora però vogliamo la traiettoria dello sputo di Zeudi e i filmati a rallentatore“.

Una situazione piuttosto tesa nella Casa del Grande Fratello!