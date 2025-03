Nel suo format “Boom”, Alfonso Signorini ha detto di non spiegarsi il seguito di Zeudi Di Palma tra i fan internazionali: “Come fa ad averli? Io non sapevo chi fosse”

Cosa ha detto Alfonso Signorini su Zeudi

In attesa della puntata del Grande Fratello di questa sera su Canale 5 e dell’esito del televoto, Alfonso Signorini ha detto la sua sui fandom (che spesso fanno discutere) del programma durante la nuova puntata del suo format “Boom”. In chiacchiera con la giornalista Grazia Sambruna ha preso come esempio i supporter di Zeudi Di Palma. C’è da dire che probabilmente il suo discorso voleva essere molto più ampio. Ma ci concentreremo sulle parole dette.

La giornalista ha spiegato di aver ricevuto diversi attacchi dal fandom di Zeudi Di Palma dopo alcune sue considerazioni. Per questo nella rubrica dei promossi e bocciati, ha dato un voto negativo a questi ultimi:

“Oggi boccio i fandom tossici del Grande Fratello. Lo scorso weekend hanno messo una taglia internazionale sul mio profilo invitando in tantissime lingue del mondo a segnalare il mio profilo X. Lo hanno fatto in portoghese, in italiano, in inglese. Vogliono farmi chiudere il profilo per mettermi a tacere. Chi sono stati? I fan di Zeudi Di Palma“.

A tale esternazione Alfonso Signorini ha detto: “Ma questa Zeudi Di Palma quando è entrata nessuno sapeva chi fosse. Io stesso che faccio questo lavoro da quarant’anni non sapevo chi fosse. Come fa ad avere tutto questo seguito?“.

A questo punto Grazia Sambruna ha rincarato la dose e al conduttore ha spiegato il suo punto di vista: “Una bellissima domanda che se fossi Mediaset mi farei, è curioso e bizzarro questo seguito internazionale. Questi fan sono molto aggressivi perché se qualcuno critica Zeudi Di Palma non ha diritto di parola, nel loro modo di vedere. E questo rovina il gioco e anche il televoto e la trasmissione per tutti gli spettatori“.

A #Boom boccio i fandom tössici del #GrandeFratello,in particolare quelli di #ZeudiDiPalma: minacciano e silenziano chi la critica. #AlfonsoSignorini: “Ma chi è Z?Perché ha seguito internazionale?!” – “Questa è davvero una domanda che il GF e #Mediaset dovrebbero porsi,Alfonso”🤔 pic.twitter.com/s9uf9ghJkd — GraceSomehow (@LaSambruna) March 17, 2025

Ecco la puntata completa del format di Alfonso Signorini….

Una risposta al seguito dell’ex Miss italia può anche esserci, ripensandoci! Al di là della ship con Helena Prestes e dei fandom, Zeudi Di Palma si è messa a nudo e ha parlato della sua sessualità a 360° spiegando di essere bisessuale (anche se non ama etichettarsi), dunque attratta sia da uomini che da donne. Al contempo però ha detto anche di legarsi alla persona e quello che questa può darle. Dunque evidentemente molti della comunità LGBTQIA+ (e non) si sono in qualche modo identificati in lei e nel suo percorso.