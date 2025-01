Dopo la puntata di lunedì del Grande Fratello, durante la quale Helena ha ricevuto diverse nomination tra cui quella di Jessica, la Prestes si è sfogata con alcuni coinquilini proprio contro la Morlacchi.

Helena a ruota libera contro Jessica

La tensione al Grande Fratello continua a salire, e ancora una volta al centro dell’attenzione c’è Helena Prestes. Dopo l’ultima puntata del reality, la modella brasiliana ha manifestato un evidente disappunto per varie nomination ricevute, tra cui quella di Jessica Morlacchi.

Nelle passate settimane, le due avevano avuto parecchi scontri anche in prima serata. Negli ultimi giorni sembrava, però, che i dissapori tra le due si fossero appianati. Il voto dell’ex cantante dei Gazosa, però, ha riacceso vecchi attriti tra le due, rendendo le dinamiche nella casa ancora più tese.

La modella brasiliana, visibilmente contrariata, si è sfogata in camera da letto con Tommaso, Zeudi, Amanda e Stefania. Nel corso della conversazione, Helena, dopo aver sottolineato che Jessica non farebbe nulla dalla mattina alla sera se non soffiarsi il naso, ha condiviso con tono ironico alcune motivazioni surreali per una sua eventuale futura nomination alla Morlacchi.

Tra queste, ha menzionato l’uso eccessivo di scottex da parte della cantante proprio per il fatto che è costretta a soffiarsi spesso il naso, dopo diversi interventi di rinoplastica (come dichiarato dalla stessa Jessica). Ha inoltre lamentato un fastidio provocato dal rumore che Jessica fa quando si soffia il naso.

“Non lavi un piatto, soffi il naso tutto il giorno. Non fai niente. Adesso la nomino perché sta sprecando troppo scottex, il suo chirurgo le ha fatto male il naso. Adesso la nomino perché non la capisco, perché il suono del suo naso non riesco a sentirlo.“

PORC TROJ NON IL CHIRURGO CHE LE HA RIFATTO MALE IL NASOAJHQQJIQ pic.twitter.com/tXU6Mr15cC — 🖤 (@thabratzof) January 1, 2025

Amanda e Zeudi, divertite dall’assurdità delle dichiarazioni di Helena su Jessica, non hanno potuto fare a meno di ridere. Tommaso ha cercato di riportare il discorso su binari più razionali, ricordando alla coinquilina che si è trattato solamente di una nomination.

Stefania, dal canto suo, ha assistito alla scena senza prendere apertamente posizione, limitandosi a osservare l’interazione tra i presenti e chiedendo qualche delucidazione sulle uscite di Helena.

Le parole della Prestes hanno inevitabilmente scatenato discussioni e reazioni anche fuori dalla casa. I fan del programma che si sono divisi tra chi ha trovato il suo sfogo esilarante e chi, invece, ha giudicato i suoi commenti inopportuni e poco rispettosi.