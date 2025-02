Durante un confronto tra Zeudi e Helena, la modella brasiliana ha avuto un’uscita che ha attirato le critiche del web.

Le parole di Helena a Zeudi

Da quanto Zeudi e Helena si sono distaccate, il loro rapporto è sempre più altalenante. Le due discutono, poi chiariscono, poi discutono nuovamente. Adesso, con l’entrata in scena di Javier tra loro, la situazione è decisamente complessa.

L’ultimo scontro l’hanno avuto proprio questa sera durante la diretta del Grande Fratello, proseguito poi durante la pubblicità, dopo che Signorini ha interpellato Zeudi, chiedendo una sua opinione sul nuovo rapporto nato tra Javier e Helena.

La ragazza ha spiegato di credere in loro, a differenza di tanti altri inquilini che parlano di strategia, ma allo stesso tempo non vede un futuro tra i due. A quel punto, Signorini ha riportato in auge l’avvicinamento con Javier.

Zeudi ha ribadito che si è trattato di un avvicinamento casuale e reciproco che le ha smosso sensazioni che non provava da tanto per un uomo, tanto da essersi spaventata ed essersi ritirata.

Per quanto riguarda Helena, secondo Zeudi non c’è mai stata un’amicizia con lei per via della sua infatuazione nei confronti della Prestes. A quel punto, Helena è intervenuto, dicendo una frase ritenuta da molti un po’ ambigua, che non è sfuggita al web:

“Chi vuoi convincere? A me non mi va bene il tuo discorso. Con te avevo un rapporto di amicizia, abbiamo un rapporto di amicizia. Secondo me tu e tante donne con la tua scelta sessuale devono comportarsi meglio nel fare questa cosa che stati facendo. Tu sai benissimo che ero la tua amica e mi comportavo coma amica.“

“Tu e tante donne con la vostra scelta sessuale dovete comportarvi meglio..” MA COSA DICE STA CESSA OH #zelena #grandefratello

#shailenzo pic.twitter.com/rIMyqQFmb3 — Giusymc98 🤍🖤 🍒 shailenzo era ☀️ (@giusymc98) February 6, 2025

A far scattare il web è stato proprio quel “tu e tante donne con la tua scelta sessuale devono comportarsi meglio”.

Ora, dal momento che Helena, per via della lingua, non riesce sempre ad esprimere con chiarezza il proprio pensiero, non possiamo dire con certezza quello che intendeva. Fatto sta che quelle parole non sono state ben accolte da molti.