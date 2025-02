Questa sera durante la puntata di Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha voluto fare un appello ad Al Bano e Loredana Lecciso, per “aiutare” la sua ex amica Amanda.

L’appello di Jessica Morlacchi ad Al Bano e Loredana

Dopo aver dedicato un primo blocco a Helena e Javier, la puntata di Grande Fratello di questa sera ha virato sul rapporto tra Jessica e Amanda, ormai naufragato da tempo.

Lunedì c’è stato un altro piccolo scontro tra le due, tanto che la Morlacchi ha non tanto sottilmente accusato l’ex amica di essere mantenuta. Il riferimento della cantante era ad Al Bano e Loredana.

Dopo aver visto i commento di Pamela all’aereo che Amanda aveva ricevuto con Jessica, la Lecciso aveva scherzato in diretta, dicendo alla gente a casa di mandare un messaggio nel cielo anche per la Petrarolo, aggiungendo che poi avrebbe pagato lei.

Al quel punto, Jessica era intervenuto chiedendo se veramente avrebbe pagato lei. Questa sua uscita le è valsa poi la nomination da parte di Amanda.

Questa sera l’argomento “mantenuta” è stato ripreso in relazione al paio di orecchini che Jessica aveva prestato ad Amanda lunedì, diventato grande protagonista.

Durante la discussione tra le due, che questa volta è stata piuttosto leggera, Jessica ha voluto fare un appello proprio ad Al Bano e Loredana.

Stando alla Morlacchi, infatti, Amanda le avrebbe chiesto in prestito diverse cose, non solamente gli orecchini. Questo quando ancora erano amiche.

Per evitare di ricevere altre richieste da lei, Jessica ha pensato bene di chiedere ai coniugi Carrisi di rifornire Amanda di tutto ciò di cui ha bisogno, in modo che non debba più chiedere nulla in prestito da nessuno:

“Al Bano e Loredana, persone meravigliose, tra l’altro Al Bano lo conosco e lo saluto, ma vi prego preparate un kit di sopravvivenza al Grande Fratello tra orecchini, termo-protettore, olio per i capelli fresa kit per le unghie…“

La discussione si è poi conclusa lì, senza tanti strascichi e senza degenerare, come è accaduto, invece, numerose altre volte.