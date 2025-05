Vi ricordate di Ilaria Clemente del Grande Fratello? Finalmente è diventata mamma e ha pubblicato la prima foto insieme al figlio.

Ilaria del Grande Fratello è mamma

Chi ha visto l’ultima edizione del Grande Fratello fin dall’inizio si ricorda sicuramente di Ilaria Clemente. L’esperta di cybersecurity romana è rimasta nella casa solo per 18 giorni perché in quelle settimana ha scoperto di essere incinta!

Per occuparsi al meglio del suo bambino ha preferito abbandonare il reality e l’annuncio è stato dato in diretta nel corso di una delle puntate serali. Tutti i gieffini sono corsi ad abbracciarla e hanno atteso pazientemente, così come tutti i fan di Ilaria, l’arrivo del bebè.

Sapevamo che era un maschio e che i genitori lo avrebbero probabilmente chiamato Aureliano perché ha pubblicato tutti i passaggi di questo meraviglioso percorso sui social. Qui sotto possiamo vedere una foto del suo compagno mentre tiene in braccio il piccolo appena nato, un’immagine che ha fatto sciogliere il cuore di tutti i follower.

“Benvenuto al mondo, amore nostro“, si legge in sovraimpressione dentro la Storia Instagram. Siamo certi che tanti ex gieffini avranno fatto le loro congratulazioni, in privato, alla concorrente del Grande Fratello. Anche se non ha proseguito il suo percorso nella casa più spiata d’Italia ha comunque guadagnato un dono ancora più prezioso della vittoria del reality.

Anche noi di Novella 2000 vogliamo cogliere questa occasione per fare le nostre più sentite congratulazioni a Ilaria Clemente e al suo compagno per l’inizio di questa stupenda avventura che si accingono a vivere insieme. Non possiamo fare altro che augurare il meglio alla coppia e al loro bambino.