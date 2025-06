Il GF tornerà a settembre con un’edizione speciale per i 25 anni del programma, che vedrà il ritorno di storici ex concorrenti. Cambiamenti anche nel parterre di opinioniste: Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici potrebbero non essere riconfermate. Alfonso Signorini vorrebbe al loro posto Stefania Orlando e una prof di Amici.

Le opinioniste del GF che vorrebbe Signorini

Il GF è pronto a tornare in onda a settembre, ma l’edizione 2025 si preannuncia molto diversa dal solito. Mediaset ha infatti confermato il ritorno dello storico reality, che quest’anno celebrerà un traguardo importante: i 25 anni dal suo debutto in Italia.

LEGGI ANCHE: Flirt in corso tra Lorenzo Spolverato e Greta Zuccarello? Lei commenta il gossip

Per l’occasione, Endemol sta preparando uno spin-off speciale, che potrebbe chiamarsi GF Gold, come anticipato lo scorso marzo da Davide Maggio.

La vera novità riguarda però il cast: non si tratterà della classica edizione Nip né della versione Vip vista negli ultimi anni. A varcare la famosa Porta Rossa saranno ex gieffini che hanno segnato la storia del programma, in un mix di nostalgia e curiosità per vedere come interagiranno anni dopo la loro prima esperienza nella Casa.

Oltre alla formula, cambieranno anche i volti nel ruolo di opinionisti. Secondo 361 Magazine né Cesara Buonamici né Beatrice Luzzi torneranno nel loro ruolo al GF. Al contrario, si fa sempre più insistente la voce che vede Stefania Orlando pronta a prendere il posto della Luzzi, anche se la diretta interessata non ha ancora confermato né smentito. Per Cesara Buonamici, invece, sembrerebbe già esclusa la riconferma.

Ma non è tutto: Dagospia ha rivelato un nuovo nome in lizza per la poltrona da opinionista. Si tratta di Anna Pettinelli, prof di Amici e speaker radiofonica dal carattere energico e diretto. Alfonso Signorini – che con ogni probabilità rimarrà alla guida del GF – sembrerebbe interessato ad averla al suo fianco per dare un tono ancora più brillante al programma. Riuscirà a convincerla?

LEGGI ANCHE: L’ex Non è la Rai Pamela Petrarolo torna a fare musica, in uscita il singolo “Fuori di testa”

L’attesa cresce, e con essa la curiosità di scoprire chi saranno i protagonisti di questo GF Gold, tra ritorni clamorosi e volti inediti al commento. Una cosa è certa: l’edizione dei 25 anni non passerà inosservata.