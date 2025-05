Fiorello ha fatto qualcosa di davvero inaspettato ieri sera! Tramite una live su Instagram, anche se a distanza, è riuscito a entrare nello studio di Sognando Ballando con le stelle durante la finale in diretta. Ecco il divertente video.

Fiorello entra a Sognando Ballando con le stelle

Fiorello non è mai stato prevedibile nelle sue azioni e a volte capita che arrivi nelle dirette di vari programmi Rai o Mediaset con una telefonata. In altre circostanze è lui stesso a telefonare ai suoi amici famosi nel corso dei propri programmi radiofonici, come accaduto di recente con Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE: Lite tra Tina e una delle corteggiatrici di Gianmarco (ma la regia avrebbe tagliato tutto): ecco cos’è successo

In queste settimane ha dato il via al suo nuovo show in radio con la compagnia di Fabrizio Biggio e sta riscuotendo ancora un notevole successo. Tuttavia, come dicevamo poc’anzi, Fiorello è imprevedibile e non si sa mai quale sarà la sua prossima mossa.

Lo ha dimostrato ieri sera, come possiamo vedere nel video qui sotto, durante una live sul proprio profilo Instagram. Anche in questo caso era insieme al suo amico Biggio ed erano in “diretta nella diretta di Rai 1” grazie alla complicità di Fabrizio Prolli. Il loro aiutante si è diretto verso il dietro le quinte vicino a Bianca Guaccero, la quale ha contribuito alla seguente e divertente richiesta:

“Andate dalla Lucarelli. Strisciate sotto il bancone! Taggate la Lucarelli perché lei il telefono lo controlla”.

Dopo un breve incontro con Federica Nargi, alla quale hanno fatto i complimenti, in un momento di pausa il loro primo aiutante è andato da un assistente di studio per mostrargli il telefono. Dopo che questa persona ha visto il volto di Fiorello, dunque, hanno potuto accedere allo studio e parlare con Selvaggia. “Ce l’abbiamo fatta“, hanno esultato i due.

Come se non bastasse, subito dopo, sono entrati anche nella diretta di Radio Italia Live insieme a Giorgia e poi i fan li hanno visti con Gigi D’Alessio per qualche breve istante.