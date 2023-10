Letizia fa un’accusa grave al programma: “Beatrice sa le cose prima, sta 7 ore in confessionale”

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Ottobre 2023

L’accusa di Letizia al Grande Fratello e a Beatrice

L’esito dell’ultimo televoto con l’eliminazione di Samira Lui ha mandato su tutte le furie i concorrenti del Grande Fratello. Gli inquilini non si capacitano di questo e non comprendono perché Beatrice Luzzi continui a essere così apprezzata dal pubblico. Secondo loro, infatti, anche l’uscita della modella non sarebbe un caso.

Durante, ma soprattutto dopo la puntata del Grande Fratello sono volate svariate accuse e c’è chi con fare sospettoso ha portato avanti un’assurda teoria. Dopo il pianto di Anita Olivieri, che ha paragonato Beatrice Luzzi alla Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie, nella notte hanno continuato a dire la loro.

In piscina Letizia Petris, Anita Olivieri e Angelica Baraldi si sono appartate e hanno iniziato ad accusare Beatrice Luzzi con strane affermazioni. La prima ha detto di avere dei sospetti sulla coinquilina così come sul Grande Fratello in generale. Secondo lei infatti Beatrice trascorrerebbe troppo tempo in confessionale.

Ma non solo, perché Letizia ha anche aggiunto che era al corrente della sorpresa (alla Petris) ore prima e soprattutto non apprezza che Alfonso abbia spesso preso le difese della concorrente del Grande Fratello:

“Amore a me fa strano una cosa e ore ti spiego. Quando è venuta mia mamma lei lo sapeva. Ore prima mi ha detto che secondo lei sarebbe arrivata mia madre a farmi una sorpresa. Poi si è giustificata dicendo che lo pensava da come ero vestita. Poi c’è Alfonso Signorini che la difende sempre. Ogni volta che va in confessionale poi ci sta tipo sette ore”. Dopo queste affermazioni la regia del Grande Fratello ha tolto l’audio e censurato la conversazione tra le tre…

#GrandeFratello

Letizia anita e angelica stanno diffamando il programma in piscina insinuando che Beatrix è sempre preferita per un meccanismo del gf perché raccomandata elencando i motivi e – censura 💀💀 pic.twitter.com/nMvrwaFQLu — fm (@La_gazzette) October 20, 2023

Si tratta di accuse davvero molto gravi nei confronti di Beatrice Luzzi e del Grande Fratello. Nella prossima puntata vedremo se questo argomento tornerà nuovamente a galla e se proprio questa conversazione sarà oggetto di discussione! Come risponderanno Letizia Petris, Anita Olivieri e Angelica Baraldi?

Non ci resta che attendere lunedì con il nuovo appuntamento del Grande Fratello!