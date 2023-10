Spettacolo

Il racconto di Letizia Petris

Qualche settimana fa abbiamo assistito a uno scontro tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander dentro la Casa del Grande Fratello. Ma perché Letizia Petris è tornata a parlarne?

Il tutto è partito nel momento in cui Valentina ha detto che Beatrice assomigliava alla collega e la Luzzi non l’ha presa benissimo. A quanto pare non le è mai andato giù il fatto di non aver ottenuto una parte molto importante in “Elisa di Rivombrosa“.

Dopo averlo reso noto a tutti, quindi, Jane è entrata nella Casa più spiata d’Italia per difendersi. Da entrambe le parti, fuori dal reality, si sono schierati vari esperti del settore. La regista Cinzia TH Torrini, Justine Mattera e Jill Cooper si sono schierate a favore della Alexander.

Quando la Cooper è entrata come concorrente ufficiale, quindi, ha violato il regolamento raccontando a Letizia Petris cosa le hanno detto i fan di Beatrice Luzzi. Nel video qui sotto sentiamo la gieffina affermare:

“Sapete cosa mi ha detto Jill? Mi ha detto che prima che entrasse l’hanno bombardata di messaggi dicendo che l’avrebbero disintegrata. I fan di Bea. L’avrebbero votata a tutte le nomination perché ha messo il like sotto il post di Jane”.

Letizia: -“Sapete cosa mi ha raccontato Jill? Prima che lei entrasse l'hanno bombardata di messaggi dicendo che l'avrebbero disintegrata, i fan di Bea”



