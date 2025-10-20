Al Grande Fratello, uno scherzo in piscina tra Omer, Mattia e Simone è degenerato in una lite. E proprio Simone, contrariato, non ha reagito affatto bene!

Grande Fratello, la lite tra Omer e Simone

In attesa della puntata di stasera del Grande Fratello, non mancano le dinamiche e i momenti di confidenze e gioco tra i concorrenti, ma a volte possono facilmente degenerare. È quello che è successo nella Casa, quando un semplice scherzo tra concorrenti ha provocato una lite accesa tra Omer e Simone, lasciando spiazzati anche gli altri inquilini.

Tutto è iniziato in piscina, quando Mattia e Omer hanno deciso di buttare Francesca in acqua. Dopo di lei, i due si sono avvicinati al figlio Simone (anche lui nella Casa del Grande Fratello in qualità di concorrente), con la stessa intenzione. Ma Simone li ha subito avvertiti: “Non mi andava di essere bagnato”, aveva detto, spiegando di voler andare a dormire.

Uno scherzo in piscina genera scintille tra Simone, Omer e Mattia #GrandeFratello



Così i ragazzi del Grande Fratello hanno rispettato la sua richiesta e lo hanno lasciato andare. Ma poco dopo, Simone è tornato in zona piscina con uno shampoo, lanciando il prodotto addosso a Omer e Mattia in tono scherzoso. A quel punto i due non si sono tirati indietro e lo hanno ripreso di peso, buttandolo in acqua.

La reazione di Simone però è stata tutt’altro che leggera. Uscito dalla piscina, si è allontanato visibilmente infastidito. I ragazzi del Grande Fratello hanno provato a calmarlo: “Non è colpa mia, tu sei venuto a scherzare con me”, ha detto Omer. Mentre Mattia ha aggiunto: “Sei tu che sei tornato con lo shampoo”

Anche Francesca, madre di Simone, è intervenuta, visibilmente contrariata dall’atteggiamento avuto da suo figlio. “Hai esagerato”, gli ha detto, riferendosi sia alle parole usate sia al modo in cui ha reagito.

Simone ha provato a spiegarsi sia con sua madre che con gli altri inquilini del Grande Fratello: “Nel nervosismo, sapevo che a letto non ci sarei andato”, cercando di giustificare la sua reazione.

Infine, il chiarimento è arrivato. Omer ha proposto di chiudere il discorso, e Simone si è scusato sia con lui che con la madre: “Io infatti ho chiesto scusa”, ha detto, ammettendo che avrebbe potuto gestire meglio il momento.

Insomma anche un semplice scherzo può generare della tensione e delle incomprensioni nella Casa del Grande Fratello!