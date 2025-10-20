Bena ha raccontato al GF di aver ricevuto regali da donne mature, tra cui una 72enne. I compagni sono rimasti spiazzati e le reazioni sono state contrastanti. Anche i social si sono divisi su questa rivelazione.

La confessione inaspettata di Bena

Nella Casa del Grande Fratello, dove tra confessioni personali e momenti di leggerezza i concorrenti si raccontano sempre di più, è arrivata una rivelazione inaspettata da parte di Omar Benabdallah, noto Bena, uno dei gieffini di questa edizione. Durante una chiacchierata in giardino, il giovane ha confidato agli altri inquilini di aver stretto amicizie con donne anziane, che gli avrebbero fatto dei regali in cambio del loro rapporto.

La sua frase ha lasciato tutti sorpresi, alcuni sono scoppiati a ridere, altri hanno reagito con curiosità ma c’è anche chi è rimasto interdetto. Bena ha spiegato con semplicità: “Che regali? Una aveva 72 anni e vi dico cosa mi dava, in cambio… mi regalava integratori alimentari, preparati per plumcake proteici e cose così”.

Il racconto ha suscitato reazioni diverse. Francesco Rana ha provato a offrire un punto di vista più riflessivo, consigliando: “Io penso che Bena debba fare queste cose qui, ma non per denaro o per regali, queste cose si fanno per i sentimenti, per trovare la ragazza giusta per lui. Magari non dovrebbe puntare a donne grandi, ma a gente della sua età”.

Decisamente più critico è stato Omer Elomari, che (come si legge anche su Biccy) si è allontanato dal gruppo e ha espresso il suo dissenso a Rasha Younes.

“Non mi piace come pensa lui. Anche se lo fai, perché lo racconti? Questa roba non mi piace, non c’entra nemmeno il fatto che è piccolo”, ha detto il gieffino dopo aver appreso le parole di Bena.

Rasha ha risposto mantenendo la calma: “Amo ha 27 anni, ha l’età tua, è grande ed è libero di dire quello che vuole, poi però è un problema suo se sbaglia”.

Sul web, la confessione di Bena ha immediatamente acceso il dibattito, non solo in Casa ma anche fuori. C’è chi trova il suo racconto innocente e chi, invece, lo giudica inopportuno. Quel che è certo è che il gieffino con le sue parole ha diviso pubblico e compagni.