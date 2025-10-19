Per via di alcune affermazioni Jonas Pepe è finito nuovamente al centro delle polemiche sui social. In particolar modo per alcune affermazioni sulle coinquiline del GF, Grazia e Rasha. Le sue parole, riprese in video, hanno scatenato accuse di alcuni utenti.

Jonas Pepe esagera al Grande Fratello

La Casa del Grande Fratello è spesso teatro di tensioni e scontri tra concorrenti. Nelle ultime ore è Jonas Pepe a trovarsi al centro di una vera e propria polemiche. E stavolta non per il confronto avuto con Giulia, alla quale aveva confidato un possibile interesse iniziale, virato poi altrove. Ma anche per altre esternazioni.

In particolare si fa riferimento a una conversazione ripresa dalle telecamere, diventata virale in rete, ha fatto esplodere le reazioni del pubblico e dei social per le affermazioni discutibili rivolte a Grazia e Rasha.

Durante una chiacchierata con Domenico, Jonas ha ammesso: “Da un lato (con Grazia ndr) mi vorrei fare una sc**ta, dall’altro vorrei conoscere Rasha, ho gli ormoni a palla e Grazia co’ ste zin*e de fuori…..”

Queste parole (su Grazia poi si era già espresso in questi termini) hanno immediatamente attirato l’attenzione dei telespettatori, che non si sono trovati d’accordo con Jonas Pepe nell’esprimersi in questi termini.

Jonas Pepe, infatti, ha più volte parlato del suo interesse per Rasha, suggerendo una “porticina aperta” verso di lei anche mentre era vicino a Grazia (la quale però avrebbe messo gli occhi su un altro concorrente).

Secondo alcuni commentatori, Jonas “fa i conti senza l’oste”, perché né Grazia né Rasha avevano dato segnali di volersi coinvolgere in una battaglia di protagonismo. Altri lo hanno definito “poco carino”, per l’utilizzo del linguaggio.

La polemica non è nuova per Jonas. In questi giorni altre sue esternazioni sono finite nel mirino del web.

Cosa succederà ora? Le protagoniste della vicenda, Grazia e Rasha, vedremo come reagiranno nel vedere (se sarà affrontato l’argomento) le dichiarazioni di Jonas Pepe nella Casa del GF. Nel frattempo, il pubblico si è diviso sulla vicenda.

Vedremo dunque domani cosa succederà nel corso della puntata in prima serata e se Simona Ventura affronterà la vicenda.