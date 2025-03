Il secondo duello della finale ha visto scontrarsi Lorenzo e Chiara. Il pubblico ha decretato la vittoria di Chiara e Lorenzo è stato eliminato, classificandosi quarto.

Grande Fratello, Lorenzo è l’eliminato del secondo duello

La finale del Grande Fratello ha regalato momenti di tensione ed emozioni forti, soprattutto con il primo televoto flash della serata, che ha visto Zeudi eliminata contro Helena.

Ne è seguito subito un secondo, in cui a sfidarsi sono stati Lorenzo e Chiara per determinare il podio, anche se ancora in ordine sparso. Dopo una sorpresa per Lorenzo, una lettera della sorella e la presenza di mamma e papà, e una per Chiara, il papà, è arrivato il verdetto.

Alfonso Signorini ha convocato entrambi spalle al led per dare loro il responso del pubblico. Ad essere eliminato al secondo duello della finale di Grande Fratello è stato Lorenzo. Chiara è ancora in corsa per giocarsi la vittoria. Le percentuali sono 57,78% per Chiara, 42,22% per Lorenzo.

Dopo l’eliminazione di Zeudi, che nel primo scontro diretto ha perso contro Helena, Alfonso Signorini ha riunito nuovamente i concorrenti rimasti in Mystery, eccezion fatta per Helena, che ha avuto un turno di riposo.

Qui, Lorenzo, Chiara e Jessica hanno dovuto affrontare ancora una volta il rito dei piramidali, elemento che ha spesso determinato il destino dei finalisti nelle ultime fasi del gioco.

Tutti i piramidali avevano il fondo rosso, tranne uno, nero. Chi avrebbe pescato quello nero sarebbe finito direttamente al televoto flash, con il potere di scegliere il proprio avversario.

A pescare il piramidale speciale è stato ancora una volta Lorenzo, che ha deciso di sfidare Chiara, dichiarando di scegliere la concorrente secondo lei più debole. Lorenzo ha motivato la sua scelta dicendo di voler aumentare le sue possibilità di arrivare sul podio.

Per questo motivo ha preferito non affrontare Jessica, che riteneva più forte al televoto. Tuttavia, come avete visto, i suoi calcoli si sono rivelati errati. Il pubblico ha premiato Chiara, che ha vinto il televoto e si è guadagnata un posto sul podio.

Così, Lorenzo ha dovuto abbandonare il gioco, classificandosi al quarto posto. Con l’uscita di Spolverato, il podio è finalmente formato, anche se l’ordine definitivo non è ancora stato stabilito. La serata continua con gli ultimi scontri per decretare il vincitore assoluto di questa edizione del Grande Fratello.