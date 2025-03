Gradito ritorno all’interno della Casa del Grande Fratello: Lorenzo Marchetti di Virgo si è messo ancora una volta al servizio delle concorrenti, fornendo loro consigli di make-up.

Lorenzo Marchetti di Virgo fa il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello

Pomeriggio all’insegna del beauty nella Casa del Grande Fratello: Lorenzo Marchetti, esperto di make-up e fondatore di Virgo Cosmetics, è tornato per un’altra intensa sessione di trucco con gli inquilini.

Dopo il successo delle precedenti visite, Marchetti ha nuovamente messo la sua esperienza al servizio delle concorrenti, regalando loro make-up personalizzati e consigli utili per valorizzare i propri tratti.

Con grande entusiasmo da parte delle gieffine, Lorenzo ha realizzato look su misura per ciascuna di loro, adattando le tecniche in base ai gusti e alle caratteristiche del viso. Tutte le donne hanno ricevuto un trattamento speciale, sentendosi ancora una volta delle star.

L’esperto ha poi fornito preziosi suggerimenti su come riprodurre il make-up autonomamente, sia durante il loro percorso all’interno della Casa che una volta terminate l’esperienza televisiva.

Come ciliegina sulla torta, Marchetti ha donato a ciascuna gieffina un set di prodotti firmati Virgo, permettendo loro di sperimentare con i trucchi anche nei giorni a venire. Un gesto molto apprezzato, che ha reso la giornata ancora più speciale.

L’atmosfera durante la sessione è stata serena e rilassante, con le concorrenti entusiaste di poter apprendere nuovi segreti di bellezza da un professionista del settore.

Questo momento di coccole e relax è stato un’occasione per tutte loro per staccare dalla quotidianità del reality, mettere da parte le dinamiche e regalarsi un’esperienza di self-care.