Chi è Samira Lui

Nome e Cognome: Samira Lui

Data di nascita: 6 marzo 1998

Luogo di Nascita: Udine

Età: 26 anni

Altezza: 1,78 m

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: modella e personaggio televisivo

Fidanzato: Samira è fidanzata con Luigi Punzo

Figli: Samira non ha figli

Tatuaggi: non sembrerebbe avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @samiraluiofficial

Pagina Facebook: SamiraLuiOfficial

Samira Lui età, altezza e biografia

Dov’è nata e chi Samira Lui dell’Eredità? Cosa sappiamo della biografia, della sua data di nascita, quanto è alta e quali sono le sue origini? Samira Lui è italiana. Infatti è nata a Udine il 6 marzo 1998. Ha quindi 26 anni di età ed è del segno zodiacale dei Pesci.

La sua altezza è 1 metro e 78 centimetri mentre non abbiano informazioni sul suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Parlando dei suoi genitori, sua madre è italiana, mentre il padre è sengalese. Si è diplomata come geometra e dopo ha deciso di dedicarsi al mondo dello spettacolo. A tal proposito si è iscritta all’Università, con indirizzo cinema. A questi studi ha affiancato l’attività di hostess per fiere ed eventi ad Udine.

Oggi vive a Roma, ma viaggia molto tra la capitale e Napoli.

Vita privata

Parliamo adesso della vita privata e sentimentale di Samira Lui. Non è single, ma fidanzatissima. Chi è quindi il fidanzato di Samira Lui? Si chiama Luigi Punzo, ma chi è? Non è una persona appartenente al mondo dello spettacolo, ma lavora come luxury concierge.

Il concierge è una figura professionale che all’interno di un hotel svolge i seguenti incarichi: accogliere e relazionarsi con gli ospiti, vigilare sulla loro sicurezza e su quella dei loro beni all’interno della struttura, assicurare l’ordine e la pulizia, promuovere l’offerta turistica del luogo, occuparsi di tutte le necessità dei clienti esaudendo, nel limite del ragionevole, le loro richieste e i loro bisogni.

Non sappiamo di preciso quando Samira e Luigi si siano conosciuti, probabilmente sul set di un servizio fotografico. Il ragazzo, infatti, ha posato anche come modello proprio con lei per un servizio inerente il mondo del wedding.

È una grande fan di Rihanna e a lei si ispira molto. È tifosa dell’Udinese e sogna di diventare attrice. Inoltre fa parte del coro delle voci bianche del Friuli Venezia Giulia dall’età di 5 anni.

Dove seguire Samira Lui: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio chi è Samira professoressa de L’Eredità, vediamo come seguirla sui social. Ha un profilo Instagram che vanta numerosi follower. Il suo account è molto aggiornato.

Samira può essere seguita anche su Facebook poiché ha una pagina anche questa molto aggiornata.

Carriera

Che lavoro fa Samira Lui? Ad oggi è una modella e personaggio televisino, ma sogna di diventare attrice. Infatti, iscrivendosi all’Università ha scelto l’indirizzo cinema.

Miss Italia

La carriera di Samira è iniziata nel 2017 quando ha partecipato a Miss Italia con la fascia di Miss Friuli Venezia Giulia. Si è piazzata al terzo posto e si è aggiudicata anche la fascia di Miss Chef grazie alla preparazione di un tipico piatto fiulano: il Frico.

Durante Miss Italia è stata protagonista di una gaffe da parte di Francesco Facchinetti. Il cantante e discografico, infatti, l’avrebbe presentata come “la ragazza proveniente dal Senegal”. Successivamente si è scusato specificando che il padre è senegalese. Lei comunque ha detto che quella frase, secondo lei, ha influito sul giudizio a casa. Tra l’altro le sono arrivati anche insulti e commenti razzisti sui social.

L’Eredità

Dopo la partecipazione a Miss Italia, Samira ha intrapreso la carriera di modella fino ad approdare su Rai 1. Oggi, infatti, è una professoressa del programma L’Eredità.

Tale e quale show

Nel settembre 2022 Samira Lui è stata scelta da Carlo Conti come concorrente del programma Tale e quale show. Il programma ha riscosso un grande successo negli anni e quindi continua ad andare in onda.

Grande Fratello

Nella nuova edizione del Grande Fratello tra i concorrenti troviamo anche Samira Lui. Determinata ed entusiasta ha deciso di mettersi in gioco in questa nuova avventura, anche se non è arrivata fino in fondo.

Quando inizia il GF 2023? Il reality ha preso il via l’11 settembre sotto la conduzione di Alfonso Signorini. Insieme a lui Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli nel ruolo di inviata social.

Il suo percorso è terminato dopo sei settimane.

Samira Lui a La Ruota della Fortuna

Dopo tanti pettegolezzi, Samira Lui è stata ufficializzata come valletta della nuova edizione de La Ruota della Fortuna. La trasmissione torna in TV su Canale 5 con alla conduzione Gerry Scotti. Si tratta di un ricordo rivolto a Mike Bongiorno.