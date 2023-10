Grande Fratello, lunedì entrano nuovi inquilini! I papabili ingressi

NEWS

Andrea Sanna | 13 Ottobre 2023

Grande Fratello

Nuovi inquilini al Grande Fratello

I casting del Grande Fratello proseguono e Alfonso Signorini più e più volte ha ribadito in puntata questo concetto, invitando vip e nip a inviare le loro candidature.

Ieri sera durante la puntata del Grande Fratello il conduttore ha fatto sapere che lunedì dei nuovi concorrenti varcheranno la Porta Rossa: “Vi aspettiamo con la puntata di lunedì. Non potete perderla. Vi dico solo che ci saranno altri ingressi, dei nuovi concorrenti e molte altre sorprese“.

Questo concetto Signorini l’ha ribadito anche al settimanale Chi. Nella rivista ha parlato di inquilini in arrivo, senza dare però ulteriori dettagli. Ha ringraziato tutti per l’entusiasmo e confidato di essere felice che il Grande Fratello possa far trascorrere dei momenti di spensieratezza. Poi l’annuncio: “La strada del GF è ancora lunga, presto entreranno altri protagonisti e con loro nuove storie da raccontare e tante emozioni da vivere. Continuate a seguirci!“.

I papabili ingressi

Ora ci si chiede giustamente: ma chi sono i vip (o non vip) che presto entreranno nella Casa del Grande Fratello? Non abbiamo certezze definitive, ma alcuni nomi comunque balzano all’occhio.

Il primo è quello di Giampiero Mughini. Lui avrebbe dovuto partecipare al reality show da settembre, ma ha dovuto posticipare il suo ingresso. Dunque è possibile sia lui uno dei designati.

Secondo nome è quello di Jane Alexander. Lunedì in puntata Alfonso Signorini le ha chiesto di diventare concorrente. L’attrice è parsa entusiasta, spiegando però di doverci pensare su prima di tornare in quella Casa e in quel reality a cui ha già preso parte in passato.

Altro nome non da escludere è quello di Rosanna Fratello. Davide Maggio aveva parlato di lei settimane fa e anche Dagospia ne aveva assicurato l’ingresso nella Casa:

“A Mediaset presto ufficializzeranno il nome di una vip per il Grande Fratello. Sentiamo odore di santità. Lei è Rosanna Fratello, artista celebre anche per la canzone Sono Una Donna Non Sono Una Santa”.

Chi saranno dunque i prescelti? Non ci resta che attendere la puntata di lunedì!