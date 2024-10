Terminata la puntata, c’è stata una lite molto accesa tra Yulia ed Eleonora, che si è persino ferita a una mano. Il momento è stato censurato dalla regia, ma qualcuno in Casa ha rivelato: “È impazzita, ha fatto un macello”.

Lite notturna al Grande Fratello tra Yulia ed Eleonora

Se pensavate che la lite tra Helena Prestes e Amanda Lecciso nella notte sia stato l’unico momento di tensione nella Casa del Grande Fratello, vi sbagliate di grosso! Dopo la puntata di ieri, dove appunto non sono mancati gossip e faccia a faccia, si è verificato uno scontro acceso tra Yulia Naomi Bruschi ed Eleonora Cecere. Le immagini non sono state rese note dalla regia del reality, ma siamo venuti a conoscenza dell’accaduto in un altro modo.

A spifferare il diverbio al Grande Fratello ci ha pensato Jessica Morlacchi mentre chiacchierava con Javier Martínez. L’ex cantante dei Gazosa ha confidato al coinquilino:

“Yulia ed Eleonora si sono attaccate, perché Yulia ha detto… te la faccio breve. Praticamente Yulia ha detto di bere poco, altrimenti si sarebbero ubriacate. Eleonora è schizzata proprio. In camera ha fatto un macello, è impazzita. Sì sì, con Yulia. Giustamente a 50 anni lei dice ‘mi vieni a dire quello che devo fare o no?’. Ha un marito a casa e due figlie. E giustamente si lamentava del fatto che potesse passare una brutta immagine di lei”.

Javier ha aggiunto di esserci rimasto malissimo, trovando d’accordo Jessica e hanno troncato così la conversazione. Questo il video ripreso dalla regia 2 in cui la Morlacchi ha rivelato il fatto…

Jessica: Yulia e Eleonara si so’ attaccate. Yulia ha detto bevete poco se no vi ubriacate, Eleonora è schizzata proprio, in camera ha fatto un macello.

Javier: io di Yulia ci son rimasto malissimo

Lo sfogo di Eleonora

In camera da letto poi le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso Eleonora Cecere parlare in maniera animata con Pamela Petrarolo. Con la collega ha ammesso di essere particolarmente seccata dell’accaduto e ha parlato di “rispetto”.

Peraltro notiamo che Eleonora tiene la mano fasciata da un asciugamano o canovaccio da cucina, come se avesse del ghiaccio. Anche in questo caso però non siamo riusciti a capire altro rispetto a quanto si sente le video, poiché la regia del Grande Fratello ha censurato le immagini.

Cosa è accaduto effettivamente al momento non ci è dato saperlo e ci basiamo dunque sul racconto di Jessica e lo sfogo successivo di Eleonora.