Con un comunicato ufficiale rilasciato pochi minuti fa, Mediaset ha confermato l’arrivo della nuova edizione del Grande Fratello con Ilary Blasi. Ecco quando inizia il reality show.

Quando inizia il Grande Fratello con Ilary Blasi

Dopo settimane di gossip, indiscrezioni e voci di corridoio, pochi minuti fa è finalmente arrivata l’ufficialità: la nuova edizione del Grande Fratello si farà! A confermalo è Mediaset, che con un comunicato stampa ha annunciato che il reality show più longevo della televisione italiana farà ritorno su Canale 5 nei prossimi mesi. Ma non solo.

Sempre nella nota diramata infatti l’azienda ha confermato che alla conduzione della trasmissione tornerà Ilary Blasi, dopo alcuni anni di assenza. Stando a quanto si legge, «la prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane».

Ma quando inizia dunque la nuova edizione del Grande Fratello con Ilary Blasi? Mediaset ha risposto anche a questo. La partenza del reality show è attualmente fissata per metà marzo e solo nelle prossime settimane avremo una data di inizio ufficiale. Si mormora tuttavia, stando alle voci di corridoio, che la prima puntata potrebbe andare in onda martedì 17 marzo.

Il cast del GF

Mentre attendiamo la partenza ufficiale del GF, il web si chiede già chi potrebbe far parte del cast del reality show. Come si intuisce dal comunicato, la prossima non sarà un’edizione Vip e due dunque potrebbero le alternative.

La prima è la classica formula Nip, come quella andata in onda in autunno con Simona Ventura. La seconda è quella invece sperimentata negli ultimi anni, con un cast misto tra Vip e Nip.

Mentre rimaniamo in attesa di scoprire cosa succederà e chi varcherà la porta rossa, i fan posso godersi la bella notizia: il Grande Fratello sta tornando!

