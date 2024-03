Mentre il Grande Fratello è in onda, a Napoli è iniziato il suo alter ego la Casa dei figli di Mouse

NEWS

Andrea Sanna | 11 Marzo 2024

Grande Fratello

È in onda sui social l’alter ego del Grande Fratello, che prende il nome di Casa dei figli di Mouse: ecco come vederlo

A Napoli, mentre in TV vediamo il Grande Fratello, sta andando in onda il suo alter ego la Casa dei figli di Mouse.

Il Grande Fratello napoletano

Oggi 11 marzo nella Casa del Grande Fratello i concorrenti festeggiano i loro sei mesi di permanenza e dovranno stare nella Casa ancora per un po’ (fino al 4 aprile per la precisione). Ma c’è una cosa che forse non tutti sanno.

Se a Cinecittà gli inquilini stanno vivendo le ultime settimane nel programma, intanto a Napoli, come già anticipato da diverso tempo fa sta andando in onda un reality, ispirato al GF, con tanti volti noti del web. E prende il nome di Figli di Mouse.

C’è un conduttore, che svolge lo stesso ruolo di Alfonso Signorini al Grande Fratello, e troviamo presenti diverse star dei social. Pensiamo per esempio a Rita De Crescenzo, Laura la Divina, Enzo Bambolina e non solo! Un esperimento che sicuramente creerà curiosità tra gli utenti, sempre molto curiosi e alla scoperta di questi personaggi.

Vi state chiedendo come vedere la diretta del programma napoletano? Pensate che, esattamente come al Grande Fratello originale, anche Figli di Mouse ha una diretta streaming. È presente su Youtube un canale che prende appunto il nome dalla trasmissione, dove viene mostrate tutto ciò che succede all’interno della Casa. I concorrenti sono microfonati, si confrontano tra loro, hanno modo di fare un cambio batterie in caso di malfunzionamento degli apparecchi e così via.

Insomma le dinamiche sembrano essere sempre queste. Un modo come un altro per far conoscere i personaggi del web sotto un’altra veste in un programma simile come il Grande Fratello napoletano, chiamato per l’occasione appunto Figli di Mouse.