Il primo mese in compagnia del reality si è concluso e siamo arrivati alla sesta puntata. Prima di scoprire chi sono i nominati della puntata del 3 ottobre del Grande Fratello ripercorriamo le emozioni della serata.

I nominati del Grande Fratello il 3 ottobre 2024

Chi sono i concorrenti nominati, e che vanno dritti al televoto, nella sesta puntata del Grande Fratello in onda il 3 ottobre 2024? La puntata si è aperta con un confronto tra Jessica e Yulia, poi la prima ha scoperto che alcuni concorrenti hanno parlato alle sue spalle. Inoltre, Pamela Petrarolo è sbottata contro la cantante e il video ha fatto il giro del web.

Non sono mancate le belle emozioni con l’annuncio della gravidanza della concorrente Ilaria Clemente, così come la risposta di Beatrice Luzzi a un commento di Perla Vatiero. Carmen Russo, per festeggiare il suo compleanno, ha fatto una sorpresa a Enzo Paolo e poi sono stati rivelati gli immuni della Casa: Luca Calvani, Enzo Paolo, le Non è la Rai e Lorenzo. Cesara Buonamici ha reso immune Shaila Gatta, mentre Beatrice Luzzi ha scelto Jessica Morlacchi. In seguito hanno avuto inizio le nomination:

Iago Garcia ha nominato Michael

Amanda Lecciso ha nominato Tommaso

Yulia Bruschi ha nominato Maria Vittoria

Giglio ha nominato Clayton Norcross

Helena Prestes ha nominato Iago Garcia

Tommaso ha nominato Amanda Lecciso

Michael ha nominato Iago Garcia

Maria Vittoria ha nominato Yulia Bruschi

Javier ha nominato Helena Prestes

Clayton ha nominato Giglio

Luca Calvani ha nominato Clayton Norcross

Jessica Morlacchi ha nominato Yulia Bruschi

Le Non è la Rai hanno nominato Maria Vittoria

Lorenzo Spolverato ha nominato Iago Garcia

Enzo Paolo ha nominato Maria Vittoria

Shaila Gatta ha nominato Maria Vittoria

Ma chi sono i nominati della puntata del 3 ottobre del Grande Fratello? Al televoto sono finiti Maria Vittoria, Iago, Clayton e Yulia. Alla chiusura i due più votati saranno immuni.