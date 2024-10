Verso la fine della sesta puntata del Grande Fratello Carmen Russo è entrata nella casa per fare una sorpresa a Enzo Paolo Turchi. L’occasione è stata speciale perché oggi la moglie del gieffino festeggia il compleanno e insieme hanno spento le candeline.

La sorpresa di Carmen Russo a Enzo Paolo

La serata al Grande Fratello è stata ricca di emozioni tra litigi, come quello tra Yulia e Jessica, e momenti commoventi. Basti pensare, per esempio, a quando Amanda ha rivisto il figlio più piccolo oppure quando Ilaria Clemente ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio.

Dopo la prova ricompensa, per ottenere il budget settimanale, Enzo Paolo Turchi ha ricevuto una meravigliosa sorpresa. Anche se da dietro a un vetro, il ballerino ha potuto vedere la moglie nel giorno del suo compleanno. Queste le parole della ballerina:

“Io e Maria siamo orgogliose di te, sei fantastico. Stai facendo un percorso meraviglioso, non potevo non festeggiare i nostri 43 compleanni insieme. Maria è stupenda, studia e ti vuole vedere sorridente.

Hai degli amici meravigliosi. Ci rendi felici. Sei in forma, ma qualche volta anche tu fai ginnastica. Va tutto bene, stai tranquillo. Sei fantastico, mi voglio risposare con te”.

Carmen Russo ha perciò soffiato sulle candeline posizionate sulla torta che aveva accanto e dopo essersi parlati per un po’ Enzo Paolo le ha mostrato il dolce gesto fatto per lei. Nel pomeriggio ha cucinato due torte a forma di cuore sopra le quali ha scritto “Ti amo“. Sicuramente rivedremo Carmen molto presto!