Nominati e nomination della nuova puntata del Grande Fratello, in onda il 23 novembre 2024. Ecco le scelte fatte dai concorrenti in gioco.

Chi sono stati i nominati del Grande Fratello

Mentre su Rai 1 proseguono le sfide di danza a Ballando con le Stelle, Canale 5 con la sua contromossa stasera ha proposto una nuova puntata del Grande Fratello, dove abbiamo potuto assistere a diversi momenti tra liti, ma anche il responso del pubblico e le consuete e attese nomination tra concorrenti, al termine della puntata.

Per prima cosa è bene ricordare però che non sono stati proclamati i preferiti, come accaduto altre volte. Ma non solo. Perché si è votato in maniera palese, quasi tutti. Chiamati in tugurio è stata poi la volta delle nomination vere e proprie da parte di alcuni concorrenti:

Lorenzo ha nominato Javier

Julia ha dato il voto ad Alfonso

Javier ha ricambiato il voto a Lorenzo

Alfonso ha dato il suo voto a Julia

Mariavittoria ha scelto di Lorenzo

Le nomination

Niente più voti segreti tra SuperLed e confessionale, ma solo tramite piramidali, anche durante la seconda parte. Per quanto riguarda dunque le nuove nomination abbiamo saputo le scelte.

Dunque al Grande Fratello i concorrenti hanno fatto le loro mosse:

Jessica ha votato per Stefano.

Le Non è la Rai hanno dato la votazione a Helena.

Luca Calvani ha dato il punto a Stefano.

Amanda invece ha scelto di nominare Stefano.

Tommaso ha voluto votare Stefano.

Shaila ha votato Helena.

Federica ha fatto il nome di Luca Calvani.

Stefano ha dato il voto ad Amanda.

Helena ha ricambiato il voto a Shaila.

Giglio ha votato per Helena.

Al termine di questo momento possiamo quindi svelare chi sono i concorrenti che sono finiti al televoto questa settimana al Grande Fratello. Le scelte fatte hanno sancito che: Amanda, Helena, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefano sono finiti in nomination e sono stati i più nominati. I due concorrenti più votati guadagneranno l’immunità, ma sarete voi del pubblico a sceglierli.