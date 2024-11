In puntata al Grande Fratello Signorini bacchetta Lorenzo, lui confessa tutto e piange

Al Grande Fratello Signorini ha bacchettato Lorenzo Spolverato per i suoi “toni sgradevoli” nei confronti dei suoi compagni, specialmente verso le donne. Lui ha confessato tutto ed è scoppiato in lacrime: “Obbligato a rubare o picchiare”.

Nella puntata di questa sera del Grande Fratello, mentre su Rai 1 è in onda Ballando con le Stelle, sono successe diverse cose. Abbiamo scoperto la nuova cotta di Jessica, la verità sul triangolo amoroso e lo scontro tra Javier e Lorenzo Spolverato. A proposito di quest’ultimo, Alfonso Signorini ha voluto parlare con lui, spiegandone le motivazioni:

“Sui social Lorenzo è accusato di essere prepotente, di non rispettare le donne, di essere insolente verso le donne”. Così ha deciso di approfondire con lui l’argomento e capire cosa si nasconde dietro questi comportamenti, più volte considerati eccessivi.

Così il conduttore ha chiamato Lorenzo in Mistery Room e gli ha fatto presente i suoi toni sgradevoli. In seguito è stata mostrata una clip in cui con un cuscino stringe Helena e ride. Lei è comunque parsa complice, ma Signorini ha fatto notare: “Ma il pubblico è infastidito”.

Lorenzo Spolverato al Grande Fratello e a Signorini ha riconosciuto quegli atteggiamenti e ha fatto le sue scuse per quanto accaduto. Poi si è tornati a parlare del quartiere in cui ha vissuto da ragazzino dove ha tenuto un “atteggiamento di difesa, di corazza”. Poi ha ricordato che i suoi genitori hanno avuto alti e bassi: “Le persone che vivevano lì avevano spesso degli scontri, liti in cortile”.

E poi c’è chi si sarebbe approfittato di Lorenzo. Pessimo attore pessima sceneggiatura #grandefratello pic.twitter.com/meplcLM5s4 — Valentina Federici (@Vale_Rici) November 23, 2024

Ma anche le compagnie frequentate non sono state delle migliori quando era ragazzino, in cui veniva continuamente bullizzato dagli altri, ma non solo: “Mi obbligavano a rubare o picchiare qualcuno al posto loro ed ero obbligato dalla compagnia della gioventù che mi circondava”. Ma anche nel mondo del lavoro (nella moda) si è spesso sentito bullizzato e “schiacciato”.

Beatrice Luzzi gli ha fatto notare che è una responsabilità sociale che può essere all’interno della Casa del Grande Fratello. Mentre Cesara Buonamici ha puntualizzato: “Lorenzo ha cominciato scusandosi e io l’ho apprezzato molto”.