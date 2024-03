NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Marzo 2024

Grande Fratello

Anche stasera non sono mancate le nomination al Grande Fratello. Ma chi sono stati i concorrenti finiti al televoto nella puntata del 14 marzo? Andiamo a scoprirlo.

I nominati del Grande Fratello

Puntata intensa quella di stasera al Grande Fratello. A diretta iniziata infatti abbiamo scoperto la data della finale, che si terrà lunedì 25 marzo e di certo in molti si chiedono già chi sarà quest’anno a vincere il reality show. Nel mentre anche stasera si sono svolte le tradizionali nomination, durante le quali abbiamo scoperto chi sono i concorrenti che sono finiti al televoto e che lunedì prossimo rischieranno l’eliminazione. La prima inquilina a finire in nomination di diritto è stata Anita Olivieri, che è risultata essere la meno votata stasera.

Poco dopo è partita una catena di salvataggio, che ha decretato il secondo nominato di questa sera. A dare il via ai giochi sono state Beatrice Luzzi e Rosy Chin, le prime due finaliste di questa edizione. Poco a poco così i concorrenti hanno proseguito la catena. A rimanere esclusi però sono stati Sergio D’Ottavi e Alessio Falsone. A quel punto è stata Anita a decidere chi portare con sé al televoto e ovviamente la gieffina ha deciso di mandare in nomination Sergio. In seguito sono partite le vere e proprie nomination. Ecco cosa è accaduto:

Massimiliano Varrese ha nominato Greta Rossetti

Simona Tagli ha nominato Greta Rossetti

Federico Massaro ha nominato Simona Tagli

Greta Rossetti ha nominato Simona Tagli

Rosy Chin ha nominato Simona Tagli

Giuseppe Garibaldi ha nominato Alessio Falsone

Paolo Masella ha nominato Simona Tagli

Perla Vatiero ha nominato Federico Massaro

Sergio D’Ottavi ha nominato Simona Tagli

Alessio Falsone ha nominato Giuseppe Garibaldi

Beatrice Luzzi ha nominato Paolo Masella

Letizia Petris ha nominato Simona Tagli

Anita Olivieri ha nominato Simona Tagli

Ma chi sono dunque i nominati della puntata del 14 marzo del Grande Fratello? Oltre ad Anita Olivieri e a Sergio D’Ottavi, a finire al televoto sono stati Simona Tagli e Greta Rossetti.